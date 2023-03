Klaus Iohannis, a declarat după întâlnirea cu preşedintele Consiliului European că: “Încă nu există nicio asumare concretă a vreunei date de aderare la Schengen, însă ambiţia mea şi a noastră e să finalizăm acest proces în cursul acestui an”.

”Pentru noi rămâne în continuare un obiectiv important aderarea și depunem toate eforturile. Este un proces de negociere complicat. Noi nu trebuie să demonstrăm că suntem pregătiți, toate lumea e de acord cu asta. Noi avem o opoziție din partea Austriei, care nu e legată de România, ci de migrație. Acest lucru face negocierile foarte complicate. Noi putem să gestionăm migrația care vine prin zona noastră și o facem bine, de asta am demarat acel proiect pilot la granița cu Serbia. Continuă toată negocierile. Am reușit să organizăm un întreg summit pentru dezbtarea migrației. Nu există o dată fermă, dar sperăm să finalizăm procesul în acest an. Schengen este o emblemă a UE și faptul că pe 8 decembrie nu s-a dat un vot este o palmă dată Uniunii. Această problemă trebuie rezolvată cât mai repede, dacă vrem că cetățeni noștri să creadă în UE”, a declarat președintele Iohannis la finalul întâlnirii cu președintele Consiliul European, Charles Michel.

La rândul său, oficialul european a reiterat suportul Consiliului European pentru aderarea României și Bulgariei. ”Sunt convins că UE e mai sigură dacă România ar intra în Schengen. România îndeplinește toate condițiile și vom cotinua să luptăm pentru aderare. Există sprijin la nivelul UE pentru aderare”, a spus și Charles Michel.