Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, că România are viitor într-un timp tangibil, imediat după ce va trece perioada de corecție.

‘Vreau să vă transmit convingerea mea că România are un viitor nu peste 20-30 de ani, ci peste doi-trei ani, imediat ce vom trece peste perioada aceasta de corecție. România are un sector privat dinamic, competitiv, România are șansa să intre în OCDE și astfel să atragă mult mai multe investiții străine la sfârșitul anului viitor, deci România are viitor și într-un timp tangibil’, a spus Nicușor Dan la Congresul extraordinar al PNL, care are loc la Palatul Parlamentului.

El le-a mulțumit liberalilor pentru că au ‘ținut direcția corectă pentru România și și-au asumat decizii grele în momente grele’, deși a spus că în 35 de ani partidul a făcut și greșeli, informează Agerpres.

‘E foarte important că PNL și-a asumat guvernarea. Suntem cu toții obligați să reparăm în anii care urmează toate lucrurile care au fost așezate greșit în societate, pentru că altfel românii în 2028 nu ne vor mai ierta și sunt foarte optimist că vom reuși să facem împreună lucrurile acestea’, a spus președintele Nicușor Dan.

El a transmis un mesaj și pentru Republica Moldova, în contextul participării la eveniment a lui Igor Grosu – președintele Parlamentului de la Chișinău, urând succes forțelor pro-occidentale la alegerile care vor avea loc în septembrie.