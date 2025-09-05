Primăria Capitalei a anunțat că programul angajaților din instituție va fi decalat, pentru a sprijini părinții care își duc copiii la școală și pentru a reduce aglomerația din trafic. Măsura face parte dintr-un set mai amplu de acțiuni luate de PMB pentru siguranța elevilor și fluidizarea traficului la începutul anului școlar 2025–2026.

Administrația Străzilor a modernizat zonele din apropierea școlilor, iar Poliția Locală a Municipiului București, împreună cu Brigada Rutieră și polițiile locale de sector, vor gestiona circulația și vor menține ordinea publică. De asemenea, peste o mie de medici și asistenți vor fi prezenți zilnic în cabinetele școlare.

Pentru a evita blocajele, Poliția Locală previne opririle și staționările neregulamentare pe banda 1 de pe inelul principal și pe bulevardele Ferdinand I și Pache Protopopescu. Totodată, parcările de pe Bd. Chișinău au fost reorganizate, iar unele parcări publice au fost suspendate temporar pentru a crea benzi suplimentare de circulație.

Măsuri similare se aplică și în alte zone aglomerate ale Capitalei. Brigada Rutieră și polițiile locale de sector intervin în baza Planului Integrat de Fluidizare a Traficului. În plus, din 8 septembrie, polițiștii locali vor asigura ordinea și circulația în jurul a cinci școli, dar și în intersecții importante precum Mihai Bravu–Iancului sau Ștefan cel Mare–Lizeanu.

Administrația Străzilor a înlocuit indicatoarele, limitatoarele de viteză și a montat garduri de protecție la mai multe unități de învățământ. Zeci de treceri de pietoni au fost marcate în zonele școlilor și grădinițelor, printre care Școala „Regina Maria” și Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”.

Direcția de Medicină Școlară va asigura zilnic peste o mie de cadre medicale în unitățile de învățământ. Rețeaua include cabinete stomatologice și de medicină generală, iar elevii vor beneficia de tratamente gratuite, campanii de prevenție și monitorizarea stării de sănătate.

În plus, două programe noi sprijină sănătatea copiilor: SMILE-2, prin care elevii între 12 și 17 ani primesc aparate ortodontice gratuite, și FOCUS VDR, care oferă un sprijin de 500 de lei pentru ochelari de vedere copiilor cu vârste între 0 și 17 ani.

Pentru a completa acest set de măsuri, primarul general Stelian Bujduveanu a decis decalarea programului angajaților PMB, astfel încât părinții să aibă timp să își ducă copiii la școală. Primăria Capitalei este prima instituție care aplică această soluție pentru sprijinirea familiilor și decongestionarea traficului.

