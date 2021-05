La data de 07 mai ac, polițiștii Serviciului Rutier Iasi au depistat un tanar, de 20 ani, in timp ce conducea un auto, pe DE 583, in localitatea Letcani, despre care s-a stabilit, in urma verificărilor in bazele de date ca este radiat din circulație de către autoritățile din Bulgaria.

In cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui auto neînmatriculat.

Cercetările continua.

Sursa: Realitatea de Iasi