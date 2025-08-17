După luni întregi de amânări, programul Rabla s-ar putea relua de la 1 septembrie, dar doar pentru persoane fizice și cu anumite modificări. După ce programul fusese suspendat în iunie, ministrul Rezist, Diana Buzoianu, a alocat un buget de doar 200 de milioane de lei.

Ministra rezist spune că programul RABLA va reveni doar după ce Ilie Bolojan va finaliza pachetul al doilea de măsuri fiscale, care în acest moment nu are o dată sau lună stabilită.

În teorie, programul Rabla urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie, însă cu o modificare: va fi alocat un buget de doar 200 de mil de lei, o scădere majoră de la cum era preconizat în anul 2025, înainte de a fi anulat, cu un buget care era de 600 de mil de lei.