Un nou protest al sindicaliştilor din Învăţământ are loc, luni, 25 august, în fața Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în continuarea manifestațiilor ce au început la sfârșitul lunii iulie.

„Ne-am săturat să suferim noi pentru greşelile voastre”, „Educaţia e drept, nu statistică!”, „Clasă aglomerată, şcoală sufocată” și „Fiecare copil are nevoie de atenţie, nu de înghesuială! Demisia!”, sunt câteva dintre mesajele afișate de sindicaliștii din Învățământ.

Sindicatele au anunţat săptămâna trecută continuarea acţiunilor de protest prin pichete în faţa Ministerului Educaţiei şi mitinguri în Piaţa Victoriei. Pe 8 septembrie, între orele 11:00 și 16:00, urmează să aibă loc un marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Palatul Cotroceni.

Sindicaliștii: Norma didactică de predare, printre cele mai mari din UE

Conform federaţiilor sindicale, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă şi a ajuns să fie printre „cele mai mari” din Uniunea Europeană, în condiţiile în care munca profesorilor din România este „mult mai complexă” decât a cadrelor didactice din majoritatea statelor membre, unde şi salariile sunt „mult mai mari”.

„În plus, cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor ‘reforme’ continue (însă fără nicio finalitate) şi a unei finanţări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmaţie descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute şi să spună cine se face vinovat de o asemenea indolenţă, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educaţional”, transmiteau sindicatele.

Federaţiile au menţionat că munca profesorilor nu se limitează la orele de predare. Sindicatele mai susţineau că Guvernul ar avea „misiunea mascată de a falimenta” învăţământul de stat.

„Atragem atenţia că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificaţi ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminaţi anul acesta din sistem, aceştia vor migra spre alte domenii şi nu vor mai reveni în învăţământ”, menţionau sindicaliştii.

În perioada 25 – 29 august, precum şi pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federaţii din Educaţie vor organiza pichete de protest la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În perioada 3 – 5 septembrie, între orele 12:00 – 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piaţa Victoriei.