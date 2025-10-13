Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD) se reunește luni, de la ora 16:00, pentru a stabili data viitorului Congres al formațiunii, în cadrul căruia va fi desemnată noua conducere.

În prezent, interimatul funcției de președinte al PSD este deținut de Sorin Grindeanu, care a preluat conducerea partidului pe 20 mai 2025, după demisia lui Marcel Ciolacu, liderul social-democraților din august 2020.

Grindeanu a rămas, pentru moment, singurul candidat la președinția partidului, după ce Titus Corlățean și-a anunțat retragerea din cursă, invocând „presiuni asupra familiei” și „jocuri de culise”.

„Au fost două luni intense de discuții în toată țara, dar alternativa pe care am încercat să o ofer nu este fezabilă. PSD seamănă tot mai puțin cu un partid politic și mai mult cu o entitate economică dominată de interese și tranzacții de influență”, a declarat Corlățean.

Decizia de astăzi a Consiliului Politic Național urmează să clarifice calendarul pentru alegerea noii conduceri și direcția politică pe care partidul o va urma sub viitorul lider.

Sursa: Realitatea Din PSD