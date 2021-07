Medicul Raed Arafat a anunțat cât de pregătită este România pentru valul 4 de coronavirus, care este așteptat cu o creștere semnificativă a cazurilor spitalizate în septembrie, potrivit estimărilor specialiștilor. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a făcut aceste precizări, vineri, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în emisiunea „Culisele statului paralel”, realizată de Anca Alexandrescu.

Întrebat dacă România este pregătită pentru un număr de 1.000-1.500 de pacienți COVID-19 la Terapie Intensivă în toamnă, Raed Arafat a explicat că, de la numărul actual de până în 50 de bolnavi, spitalele se vor mobiliza pentru un număr de maximum 1.600 de paturi.

„Avem un procent, da, nu e mare, ca in restul tarilor, care e vaccinat, mai ales in zonele urbane. E un lucru pozituv, Op arte din populatie a trecut prin boala. Sunt doua posibilități: sa creasca numărul de cazuri, dar nu impact serios pe ATI, si limitat decat cel care a fost acum cateva luni.

Și altă posibililtate: să avem impact din cauza procentului mic de vaccinati, ca in Marea Britanie, impact si mortalitatea scazute. La 10 mil de persoane, la o incidenta de 33, dupa vaccinare, la valul acesta, mortalitatea de la 35 a scazut la 3,5. Clar, asta e diferenta. Daca va creste, avem masuri luate. Se fac studii de prognoza daca indicele e sub 1 , peste 1…”, a anunțat Raed Arafat.

Despre numărul paturilor pentru pacienții COVID-19, șeful DSU dă asigurări că autoritățile se vor mobiliza pentru a avea numărul de paturi potrivit în perspectiva valului 4 de coronavirus.

„La acest moment, la 40-50 de pacienti in ATI, când am avut peste 1.000, capacitate de absorbitie exista, s-au trimis ventialtoare noi. (…) Acum, paturile la ATI, marea parte, s-au intors la cazurile non-COVID. În secunda in care creste numărul cazurilor, poate nu ca in valul din decembrie.

Ne putem intoarce la cele 1.500-1.600 de paturi de COVID, cu detasari, relocari personal, cu tot ce am facut. Aici sunt cele 1.600 de locuri. Am semnat 12 ordine de relocare, sa mearga medici infectionisti, de urgenta, a fost un mecanism intreg. Tot mecanismul e acum mai jos ca alerta, dar oricand poate fi ridicat si cu reintroducerea numărului de paturi”, a mai spus Raed Arafat, vineri, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”.

„Acum suntem la peste 40 (de pacienți – n.red.), ieri erau 48. Orice semnal peste această cifra, de creștere,, Ministerul Sănătății va trebui să solicite spitalelor care au revenit la non-COVID sa revina la COVID, începand cu spitalele infectioase”, a conchis Arafat.