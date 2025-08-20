Școala se apropie, iar părinții sunt nevoiți să facă față unor prețuri foarte mari la rechizite. Un ghiozdan complet echipat ajunge să coste aproape jumătate dintr-un salariu minim pe economie. Mulți părinți recunosc că renunță la alimente de bază pentru a le asigura copiilor cele necesare.

O echipă Realitatea PLUS a mers într-un magazin pentru a verifica ce pot cumpăra părinții cu 700 de lei pentru un copil din clasele primare. Suma abia acoperă cele mai importante produse, iar diferențele de prețuri sunt uriașe.

Un ghiozdan ergonomic costă cel puțin 300 de lei, iar un bloc de desen are un preț de minimum 14 lei. Pentru două caiete de matematică și două de română, părinții trebuie să plătească 32 de lei, câte 8 lei bucata.

Un penar complet echipat ajunge la 80 de lei, iar pentru clasa pregătitoare este obligatoriu un pix special, care costă tot de la 80 de lei. Variante mai ieftine există, dar chiar și acestea pornesc de la 24 de lei.

Seturile de creioane colorate pot depăși 60 de lei, în timp ce o paletă de acoarele costă aproximativ 50 de lei. Pensulele simple ajung și ele până la 20 de lei.

Cheltuielile nu se opresc însă la rechizite. Părinții trebuie să pregătească bani și pentru haine, unde prețurile pun și mai multă presiune pe bugetele familiilor.

Sursa: Newsinn