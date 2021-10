“Temperaturile o sa creasca putin, cu un grad. O sa simtim cresterea. Una e sa ai in Capitala 10-11 grade la amiaza, alta 14-15. E un pic de soare. Nord-vestul tarii o sa mai vada soarele si zilele acestea, restul va fi acoperit cu nori si, in special, in sudul si sud-estul tarii va ploua”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Elena Cordoneanu.

“Un ciclon care vine din Mediterana a intrat in tara, avanseaza spre sud, ajunge in Marea Neagra, in sud si in sud-est vor fi ploi pe arii extinse, cu cantitati de la moderat in sus”, a mai spus aceasta.

“In conditiile in care ploua si e noros, mai bate si vantul, frigul se va materializa in maxime in general intre 7 si 15 grade. Duminica, vor urca pana la 11-17 grade. Nu intram pe normal nici duminica, dar ne apropiem putin”, adauga Elena Cordoneanu.

Saptamana viitoare, vremea se va indrepta, vor fi ploi rare, mult soare, iar temperaturile vor fi in crestere si vor urca pana la 20 de grade.