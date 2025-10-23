Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat joi că România nu se confruntă în prezent cu nicio amenințare directă de agresiune, dar trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu. Oficialul a subliniat că românii din diaspora au obligația legală de a reveni în țară în caz de conflict.

„În momentul de faţă, nu avem nicio informație care să ne conducă la o ipoteză de agresiune asupra teritoriului naţional. România are însă nevoie de o populaţie pregătită, de o economie capabilă să ducă un efort de război și de un plan solid de combatere a dezinformării și a fake news-ului”, a spus Vlad.

Acesta a arătat că nivelul de responsabilitate al românilor este unul ridicat, menționând o rată de prezentare de peste 80% la activitățile organizate de armată. „Procentele respective, pe mine unul, mă mulțumesc”, a precizat generalul.

Șeful Statului Major a recunoscut că în caz de conflict o parte dintre cetățeni ar putea părăsi țara, dar a insistat că masa critică de populație va rămâne pentru a susține efortul național. „Am văzut și în Ucraina, dar și după Revoluție. Important e să avem o masă mare a populației care să ducă efortul de război”, a explicat el.

Generalul Vlad a transmis și un mesaj românilor din străinătate, subliniind că datoria lor este să revină acasă dacă țara ar fi atacată. „Cetățeni români stabiliți în străinătate mi-au spus: da, în caz de conflict, ne vom întoarce acasă să ne apărăm familiile. Sunt foarte mulți, dar noi privim doar segmentul care alege partea cealaltă”, a punctat șeful Statului Major al Apărării.