Uniunea Europeană intenţionează să ofere linii de finanţare de până la 30 de miliarde de euro statelor membre pentru implementarea de proiecte de interconectare energetică, a anunţat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Raportat la venituri, românii au ajuns să plătească cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană, iar interconectarea ar trebui să aducă şi la noi curent electric mai ieftin.

În acest context, România îşi va asuma rolul de coordonator al unei strategii comune cu ţările vecine, pe care să o prezinte Comisiei Europene în viitorul buget multianual comunitar, a precizat ministrul energiei.

Bogdan Ivan: În momentul de faţă mă bucur foarte mult că avem o deschidere serioasă din partea Comisiei Europe pentru a găsi soluţii prin care această problemă a României să fie rezolvată, să fie rezolvată prin reglementări, să fie rezolvată prin investiţii foarte clare, atât în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei, dar şi în materie de noi capacităţi de producţie pe care să le folosim la nivelul României.