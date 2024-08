Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea, Camelia Voinea, a anunțat retragerea acesteia din gimnastică după contestația echipei SUA la Jocurile Olimpice 2024.

Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Maneca Voinea, a anunțat retragerea acesteia din gimnastică, după ce România a pierdut medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice 2024 din Paris, în urma unei constestații făcute de echipa SUA. „Sabrina nu a ieșit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut Atât am putut suporta!”, a transmis Camelia Voinea, pe Facebook.

Multipla campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, luni, după finala la sol a concursului de gimnastică artistică de la JO 2024, în care Ana Bărbosu a pierdut podiumul în urma contestaţiei SUA, că la exerciţiul sportivei Jordan Chiles a contat nota de la dificultate, potrivit Agerpres. „La americancă a contat nota de la dificultate, dar nu poţi să faci contestaţie la nota de execuţie. Asta este regula”, a spus fosta mare gimnastă. Nadia Comăneci a discutat după finală cu şefa arbitrelor pentru a înţelege de ce Sabrinei Voinea i-a fost scăzută nota. „Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă ca să înţeleg de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu nu am văzut. Dar au revăzut fotografia și am înțeles că la valoare, la dificultate, în prima zi a avut din șase dificultate, astăzi i-au dat din 5,9. Am făcut asta ca să înțeleg, pentru că știam că toată lumea vine să mă întrebe”, a explicat ea.

