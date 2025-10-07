Managerul interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, dr. Radu Constantin Luca, și-a dat demisia marți, la numai o săptămână după ce preluase funcția.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea spitalului decurge fără sincope”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Pe 29 septembrie, Alexe anunțase demiterea fostului manager, dr. Cătălina Ionescu, după ce în spital au fost descoperite nereguli grave. Șapte din cei nouă copii internați în corpul A al secției ATI au murit, toți fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

În locul acesteia fusese numit interimar dr. Radu Constantin Luca, care acum a renunțat la funcție.

Costel Alexe a precizat că postul de manager va fi scos la concurs după finalizarea anchetei privind infecțiile nosocomiale. „Cu siguranță, CJ Iași va scoate la concurs postul de manager. Sunt medici excepționali care fac și management medical, dar există și economiști sau juriști care au performat în conducerea unor unități medicale”, a mai spus acesta.

Sursa: Newsinn