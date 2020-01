Alegerile locale provoacă tensiuni mari în USR în ultima perioadă. Un important lider și-a anunțat demisia din funcție. Oana Vasiliu, vicepreședinta Biroului Județean USR Iași și-a dat demisia din funcție după ce membrii filialei au votat listele cu numele celor propuși de partid la Consiliul Local și Consiliul Județean.

Aceasta a fost nemulțumită de anumite promovări ale colegilor săi și de faptul că a fost plasată printre ultimele locuri, fapt care nu îi garantează o viitoare funcție de consilier.

„Colegii mei useristi au ales şi le respect decizia şi votul. Sunt cam pe la coada listei. Mă onorează totuşi faptul că am atâţia colegi valoroşi pe locuri neeligibile. Iată, simţul umorului şi autoironia nu mă părăseşte nici acum. Însă dacă puneţi locul 1 în faţa mea sau locul 18 sau chiar ultimul, eu sunt acelaşi om valoros. Nu am pierdut nimic. M-am prezentat la alegerile interne cu demnitate, am muncit cu pasiune la proiect, nu am făcut compromisuri, nici nu am încercat măcar cu gândul. Mâine dacă mai aveţi răbdare îl voi prezenta aici, îl vom critica şi îl vom îmbunătăţi”, a scris Oana Vasiliu, pe Facebook.

Tensiuni în USR Iași ar fi și după ce Cosette Chichirău a anunțat că va candida la primărie, deși colegii din alianță, cei de la PLUS, au anunțat deja că îl susține pe Liviu Iolu.