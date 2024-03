Este scandal total în coaliție din cauza primarilor traseiști. Potrivit unor surse, liberalii s-au răzgândit și nu mai vor să dea undă verde racolărilor de aleși locali. În următoarea ședință vor cere ca articolul să fie eliminat din ordonanță, asta deși proiectul urmează să intre în ședința de Guvern, înainte să fie modificat în coaliție. De cealaltă parte, social democrații susțin că toate lucrurile au fost deja stabilite. Se caută în continuare și candidatul pentru Primăria Capitalei.

Vorbim despre Ordonanta de Urgenta care comaseaza alegerile locale cu cele europarlamentare care ar urma să aibă loc pe data 9 iunie. Acest act normativ vorbeste si despre mandatele alesilor locali. Concret, permite acestora să treacă la un alt partid cu 60 de zile inainte de aceste alegeri, fara sa-si piarda mandatul pe care il au deja. Acum, liberalii nu mai vor acest lucru si, potrivit unor surse, in coalitie presedintele PNL, Nicolae Ciuca, va merge cu un mandat clar pentru a fi modificata ordonanta si pentru a fi schimbata aceasta prevedere pentru ca practic asa s-ar incuraja traseismul politic.

De cealaltă parte, spun social democratii, ca toate aceste lucfruri au fost stabilite si ca Ordonanta de Urgenta va intra in sedinat de Guvern. Aceata sedinta va avea loc maine, inainte de sedinta coalitiei, deci sunt putine sanse ca acest lucru sa se modifice.

Pe de alta parte, in continuare sunt discutii extrem de importante in interiorul coalitiei pentru ca se cauta in continuare candidatul perfect pentru Primaria Capitalei. Sunt in acest moemnt mai multe variante. Coalitia testeaza in sondaje si alte nume, si de asemenea, se cauta in continuare si acea femeie care sa deschida lista pentru alegerile europarlamentare.

În ceea ce privește Ordonanța de Urgență care a iscat neînțelegri în coaliție, Rareș Bogdan a fost cel mai vocal împotriva acesteia. Europarlamentarul român consideră că cei care schimbă partidul, imediat înainte de alegeri, să nu mai rămână la conducerea primăriei, iar destinele localității să fie conduse de viceprimar.

„Cei care se mută de la un partid la altul trebuie blocați. A venit propunere de la unul dintre ministere. Decizia va fi luată joi seara. După congresul PPE vom mai avea discuții. Din punctul de vedre al PNL, ar trebui ca cei care trec de la un partid la altul să nu-și mai conducă satul sau comuna, ci aceasta să fie condusă de viceprimar. Trebuie să primească o lecție traseiștii politic. Atât noi, cât și PSD, vom face în așa fel încât să nu încurajăm traseimsul politic”, a spus Rareș Bogdan.

Cine este candidat PNL la alegerile din București

„Candidat la București este avantajat cel care are cele mai mari șanse să-l bată pe Nicușor Dan. De la PNL e Sebastian Burduja, Stelian Bujduveanu și Ionuț Lupescu, dar și alte două persoane care vin de la PSD, și nu vi le pot spune. E vorba de doi membri de partid de la PSD, dar nu-i pot confirma. Ionuț Lupescu a fost și un manager bun timp de 9 ani la UEFA. Ne dorim să avem un candidat care să adune din bazinele electorale cel mai mult. După ce vom analiza sondajele, sâmbăta și duminică, săptămâna viitoare, luni vom avea candidatul oficial.

PNL nu părăsește guvernarea, nu aruncăm țara în haos administrativ. România e cea mai importantă țară de la granița UE cu Ucraina. PNL nu trebuie să fie salvat de nimeni. Dacă mergem pe liste comune parlamentare cu PSD, este un semn că putem face minim 17 locuri pe lista europarlamentarelor”, a mai spus Rareș Bogdan.