Șeful ANPC a creat o isterie națională privind utilizarea vopselei pe carnea de pasăre. Horia Constantinescu a declanșat scandalul imediat după ce a fost desemnat candidatul PSD la primăria Constanța. El a susținut că producătorii îi păcălesc pe consumatori și vor să obțină profituri uriașe prin vânzarea puilor vopsiți sub o etichetă tradițională. Mai mult, acesta s-a remarcat și prin controalele de la restaurantele Taverna Racilor pe care le-a închis, iar ulterior le-a promovat pe internet. Numele lui este legat și de Ferma Dacilor, unde o tragedie a avut loc de Crăciun. El era un vector de promovare pentru Cornel Dinicu și afacerea sa.

Horia Constantinescu a început campania electorală pentru primăria Constanța cu o isterie națională creată de la vârful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Candidatul PSD de la malul mării a susținut că producătorii vopsesc carnea de pasăre pentru a da aspectul celei crescute într-o gospodărie tradițională. Mai mult, a spus că au fost găsite cazuri de Salomonella. Bomba din hipermarketurile românești: pui îngălbeniți, împănați cu tulpini de sallmonela periculoase.

“Consumatorii isi doresc un pui galben, ingalbenit prin cresterea naturala. Orice fel de alimentare pentru a-i schimba culoarea cel putin ar trebui avertizat: << Acest pui a fost ingalbenit fortat>> Sa inteleaga consumatorii ca, de fapt, nu cumpara un pui crescut intr-un regim, sa spunem, de ograda”, a afirmat Constantinescu.

Experții de la nivelul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au demontat spusele lui Constantinescu.

“Se fac afirmatii care induc in eroare consumatorul ca puii ar fi fost crescuti lent. Este o problema aceea a practicii comerciale inselatoare si a faptului ca au fost identificate infectari cu Salmonella”, au transmis reprezentantii ANSVSA.

Horia Constantinescu a îmbrăcat haina de apărător al consumatorului român prin controalele din restaurante și marile magazine. El s-a lăudat în spațiul public prin închiderea mai multor restaurante din lanțul Taverna Racilor, după ce ar fi găsit mai multe nereguli.

După ce l-a învins pe Paul Nicolau, cunoscut în spațiul public sub numele de Pescobar, Constantinescu a mers să laude investițiile făcute de acesta și noile bucătării.

Horia Constantinescu este un personaj controversat implicat în afaceri cu familia Năstase. El deține alături mai multe spații în zona parcului Herăstrău, care nu ar fi vor verificate niciodată de autoritățile statului. Acuzația a fost făcută de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand.

ACUZAȚII: CONSTANTINESCU PROTEJEAZĂ CLUBURILE DIN HERĂSTRĂU

“Două dintre cluburile pentru care am avut nenumărate reclamații, dar instituțiile statului nu le-au controlat, ca și cum nu ar exista. Exista o explicație, pe care ne-ar putea-o oferi chiar domnul premier Marcel Ciolacu. Ambele cluburi plătesc o chirie frumoasa, mii de euro pe luna, către firma fondată de unul dintre oamenii de baza ai PSD, Horia Constantinescu. Vorbim de președintele ANPC, chiar cel care ar trebui sa controleze aceste cluburi”, afirma Clotilde Armand.

Șeful ANPC a plecat dintr-un cartier de la periferia Capitalei. Constantinescu declara în urmă cu câțiva ani că el a făcut mai multe lucruri ilegale în perioada în care era tânăr.

CONSTANTINESCU: AM FĂCUT BANI DIN CĂMĂTĂRIE

“Nu mă ascund, plecând din cartierul din care am plecat, am fost unul dintre haiducii Bucureștiului. Am fost bătăuș de cartier la vârsta la care alții jucau elasticul. Când m-am ridicat în picioare, i-am bătut pe toți bețivii care o admonestau pe mama. Primii bani i-am facut cum se făceau, mai cu bișniță, mai cu camătă, mai cu stânga, mai cu dreapta. Escrocheriile vremurilor, de-acum 20 si ceva de ani”, a afirmat Horia Costantinescu.

Președintele ANPC a anunțat că va demisiona din funcție pentru a intra în lupta electorală pentru primăria Constanța.