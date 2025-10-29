Caz cutremurător în județul Iași, unde doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au exploatat două persoane obligându-le să muncească în folosul lor.

Este vorba despre doi indivizi de 31 și 39 de ani, membri ai aceleiași familii, cercetați pentru trafic de persoane, muncă forțată și exploatarea prin cerșetorie.

Potrivit anchetei, între 2021 și 2023, cei doi ar fi recrutat victimele, mințindu-le în privința salariului și a condițiilor de trai. Ulterior, le-ar fi adăpostit la un canton silvic și la o stână din satul Hadâmbu, unde au fost obligate să trăiască în mizerie.

Până acum, s-a stabilit că persoanele exploatate au fost forțate să muncească fără plată, fiind ținute zilnic la treabă de dimineața până seara târziu. Una dintre victime era constrânsă să cerșească în zona unui lăcaș de cult, aducând bani exploatatorilor.

Anchetatorii au descoperit că oamenii erau cazați într-un autoturism dezafectat și într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau igienă minimă.

Victimele erau obligate să aibă grijă de animale și să participe la construcția unei case. Nu aveau zile libere și munceau inclusiv de sărbători.

Cei doi bărbați le-ar fi reținut actele de identitate și le interziceau să plece. Dacă încercau să fugă, erau prinse și aduse înapoi cu forța.

Procurorii au sesizat Tribunalul Iași cu propunerea de arestare preventivă a celor doi, pentru 30 de zile.

Sursa: Realitatea de Iasi