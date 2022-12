„Reprezentantul României a fost surprins jucând Solitaire în cadrul conferinței chiar de unul dintre participanți care s-a exprimat destul de ironic la adresa atitudinii trimisului țării noastre la conferință: is playing cards for almost half of the meeting” (joacă cărți de aproape jumătate de timp din cadrul întâlnirii)”, transmite Europol.

Într-un mesaj postat pe Facebook, sindicaliștii spun că Mihăilă s-a jucat Solitaire la o conferință care a avut loc în Malta, cu o săptămână înainte de Consiliul JAI, unde României i-a fost respinsă aderarea la spațiul Schengen. Reprezentanţii Sindicatului Europol susţin că au primit imaginile prin e-mail, chiar de la un participant la conferinţă.

Mai mult, ei spun că șeful Inspectoratului General pentru Imigrări, chestorul Florin Mihăilă, este un apropiat al ministrului de interne Lucian Bode, care l-a numit în mai multe funcții.

„Acesta nu a putut demonstra niciodată că poate ocupa o funcție de conducere, fiind doar împuternicit de mai multe ori în funcție pentru simplu fapt că a fost coleg de liceu cu ministrul MAI, Lucian Bode”, au mai precizat sindicaliștii. Potrivit ObservatorNews, oficialii de la Inspectoratul General pentru Imigrări neagă incidentul.