Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva“ Iași trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa materialelor de protecție. Marea problem o reprezintă kit-urile de detectare coronavirus, care mai ajung, în cel mai fericit caz, până sâmbătă.

„Avem kit-uri până sâmbată, în aceste condiţii am mai făcut o comandă, de unde am găsit. Am luat 500 de măşti cu filtru şi am mai primit o sponsorizare de 1.000. Am găsit şi am luat 10.000 măşti cu pliuri. Există probleme la distribuitori cu dezinfectanţi şi combinezoane”, a declarat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva“ Iași.

În cazul combinezoanelor de protecţie, acestea s-ar putea să nu mai fie disponibile astăzi.