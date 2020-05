Sumele de care dispune Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului mai ajung pentru cel mult două luni atât pentru plata salariilor cât și a serviciilor.

La începutul anului, DGASPC a primit prin Legea Bugetului de Stat mai puțin de un sfert din necesarul asigurării asistenței și protecției sociale în județ.

Astfel, pentru cheltuieli de funcționare a serviciilor sociale au fost alocate doar 26,8 milioane lei, în loc de 183 milioane lei. Centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap le-au fost distribuite 10,5 milioane de lei (o sumă de trei ori mai mică) din necesarul de 48 de milioane. Căminul pentru persoane vârstnice a avut repartizate doar 33 mii lei, față de cele 621.000 lei solicitate (de 20 de ori mai puțin).

Pentru proiectele europene aflate în implementare (proiectul pentru recrutarea de asistenți maternali- Team up, proiectul Venus cu privire la protecția victimelor violenței domestice sau proiectul care prevede închiderea Centrului de Plasament Bogdănești) necesarul este de 12,7 milioane de lei, iar la capitolul dezvoltare, DGASPC are nevoie de 876.000 lei pentru realizarea unor documentații tehnice și dotări, studii de fezabilitate, etc, pentru proiecte realizate din bugetul local.

În vederea asigurării cofinanțării și plata cheltuielilor neeligibile la cele 5 proiecte cu fonduri europene care se află în evaluare la ADR Nord Est, DGASPC are un necesar de 896.000 lei și alte 200.000 lei pentru cele din Programul de Interes Național.

Pentru plata personalului este nevoie de o suplimentare cu 46,8 milioane de lei, iar pentru bunuri și servicii (încălzire, iluminat, materiale de curățenie, medicamente, apă, canal, etc) alocarea bugetară trebuie suplimentată cu 1,7 milioane de lei.

”Situația în care ne aflăm este una foarte dificilă, spun asta pentru că salariile angajaților DGASPC mai pot fi plătite doar două luni, nu vom mai avea bani pentru asigurarea traiului celor din sistemul de protecție socială și aici mă refer la copiii din centrele de plasament, la plata asistenților maternali, la asigurarea condițiilor de trai și îngrijire pentru persoanele cu handicap și căminele aflate în subordinea DGASPC etc. Banii alocați prin Legea Bugetului din acest an s-au terminat în primele luni, am suplimentat din fondurile Consiliului Județean, dar am fost nevoiți să luăm de la investiții. Chiar și așa, nu mai avem bani. Am făcut adrese, am cerut de la Guvern, am explicat situația, dar până acum, nimeni nu a dat niciun răspuns. Am fost lăsați să ne descurcăm, situația este de-a dreptul revoltătoare și îngrijorătoare. La alocarea sumelor inițiale de la bugetul central nu s-a ținut cont de adevăratele probleme ale județelor.

Căutăm soluții pentru copiii și persoanele cu dizabilități, pentru asistenții maternali și pentru toate categoriile de salariați dar nu mai avem mari speranțe.

Să nu uităm că pe timpul stării de urgență, angajații din sistem au fost izolați la locul de muncă pe perioade de 14 zile, nu le-a fost ușor nici lor nici familiilor lor, oamenii aceștia trebuie plătiți.

Conform legii, bugetul DGASPC este asigurat în proporţie de 90% de autorităţile centrale, iar diferenţa de 10% reprezintă obligaţia Consiliului Judeţean, din păcate vedem că rolurile s-au inversat tacit”, a afirmat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean.

Acum, în județul Iași, beneficiază de o măsură specială de protecție 3117 copii și tineri (745 în plasament rezidențial în centre, 1400 ocrotiți de 747 asistenți maternali profesioniști, 887 în plasament la rude sau alte familii. Centrele de zi pentru copii asigură asistență pentru 304 minori. În ceea ce privește persoanele adulte, centrele rezidențiale pentru persoanele cu handicap găzduiesc 628 de beneficiari. Căminul pentru persoane vârstnice de la Mircești are 15 rezidenți, iar centrul de zi de la Galata asigură asistența pentru 20 de beneficiari.