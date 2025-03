Un incident grav a avut loc vineri într-un autobuz din Iași, unde un șofer a fost atacat brutal de un pasager aflat sub influența alcoolului. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul l-a lovit cu pumnul pe conducătorul auto, după ce acesta a încercat să aplaneze un conflict.

Incidentul s-a petrecut pe traseul 41, în stația Târgu Cucu, când șoferul a observat că un individ cu un comportament agresiv hărțuia un călător în vârstă. Mai mulți pasageri i-au semnalat că bărbatul consumase alcool și crea probleme în autobuz.

„Când am ajuns în stație, am văzut că exact acel individ agresa persoana în vârstă. Am intervenit și i-am cerut să coboare. A părăsit autobuzul, dar, înainte să apuc să închid ușile, a urcat din nou. Când am încercat să-l dau jos, a sărit direct la bătaie – m-a lovit cu pumnul și a fugit”, a povestit șoferul.

Compania de Transport Public Iași a transmis un mesaj de susținere pentru angajatul său, subliniind necesitatea unor măsuri pentru protecția șoferilor și a călătorilor. „Siguranța șoferilor și a pasagerilor trebuie să fie o prioritate! Cerem măsuri ferme pentru protecția angajaților noștri”, au declarat reprezentanții companiei.

Poliția a fost sesizată și urmează să identifice agresorul pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Sursa: Newsinn