Un nou sondaj de opinie ține în corzi clasa politică, dar și electoratul din România. Pe cine vor românii la Cotroceni?

Un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale îl plasează pe primul loc în intenția de vot pentru prezidențiale pe Marcel Ciolacu, urmat Nicolae Ciucă și Mircea Geoană. În cazul parlamentarelor, pe primul loc este indicat PSD, urmat de PNL și AUR.

Întrebați cu cine vor vota, 19,6% dintre românii chestionați l-au indicat pe Marcel Ciolacu (PSD), 16,9% pe Nicolae Ciucă (PNL), iar 13,1% pe Mircea Geoană (candidat independent).

Pe locurile 4 și 5 sunt George Simion (AUR), cu 10,9%, și Elena Lasconi (USR), cu 10,6%, la o distanțe de numai 0,4 procente.

Diana Șoșoacă (SOS România) are 8,1%, iar Kelemen Hunor (UDMR) 6,6%. Cristian Diaconescu (independent) are 5.8%. Ludovic Orban (FD-PMP) este clasat pe locul 9, având 3,9%, iar Cristian Terheș (PNCD) are 2,7%, Călin Georgescu (independent) 1,1%, Ramona Strugariu (REPER) 0,5%, iar Aurelian Pavelescu (PNȚCD) 0,1%.

Întrebați ce își doresc de la viitorul președinte, majoritatea respondenților au indicat „să fie cinstit”, „să fie patriot” și „să fie om de cuvânt”.

Nicolae Ciucă (PNL) este însă indicat pe primul loc drept candidatul care ar putea apăra cel mai bine țara în cazul unor posibile agresiuni externe, fiind urmat de Mircea Geoană (independent) și de Marcel Ciolacu (PSD).

Intenția de vot la alegeri parlamentare

În cazul parlamentarelor, pe primul loc este PSD cu 25,2%, urmat de PNL cu 22,5% și de AUR cu 14,9%. USR are 11,7%, SOS România are 8,5%, UDMR 7,5%, PMP-FD are 4,3%, iar REPER are 2,3%.

Sondajul BCS a fost realizat ]n perioada 26-29 septembrie, prin metoda interviului telefonic, pe un eșantion de 1.141 cetățeni cu drept de vot, domiciliați în peste 100 de localități urbane și rurale din toate județele țării și are o eroare de +/-2,9%.