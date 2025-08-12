Sorana Cîrstea a învins-o pe chinezoaica Yue Yuan cu 6-7 (2/7), 6-4, 6-4 şi a acces în optimile de finală ale competiţie americane, dotate cu premii totale de peste 5 milioane de dolari.

Jucătoarea din România, în vârstă de 35 de ani şi locul 138 WTA, s-a impus în faţa sportivei din China, ocupanta poziţiei 98 în clasmentul mondial, după un meci maraton ce a durat aproape trei ore. Sorana Cîrstea a ratat o minge de set în primul act al întâlnirii, iar în setul secund a revenit de la 2-4. Şi în setul decisive chinezoaica a fost în avantaj, scor 2-0, dar românca a întors rezultatul şi a câştigat setul cu 6-4.

Sorana şi-a asigurat un premiu în valoare de 56.678 de dolari şi 120 de puncte WTA.

Pentru un loc în sferturi Sorana trebuie să treacă de fosta lideră a clasamentului mondial, poloneza Iga Swaitek, care a beneficiat de retragerea ucrainencei Marta Kostiuk.

Swiatek, în vîrstă de 24 ani şi poziţia 3 WTA, a câştigat toate cele patru confruntări cu Sorana Cîrstea.