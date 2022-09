Zilele trecute, o femeie a fost văzută în cartierul Alexandru cel Bun cu un iepure la plimbare.

Pentru ca lucrurile să fie mai ciudate decât sunt, ieșeanca a pus animalul într-o lesă. Oamenii care au văzut-o cu iepurele s-au oprit să vadă minunăția.

Un ieșean a filmat scena și a trimis-o pe adresa redacției BZI. Înregistrarea a fost însoțită de un scurt mesaj. „Eram în Alexandru când am văzut-o pe doamna cu un animal în lesă. Am crezut că este câine, dar când m-am apropiat era, de fapt, un iepure. Mi-am făcut cruce, n-am văzut în viața mea un iepure în lesă. Știu că sunt persoane care au iepuri drept animale de companie, dar credeam că îi țin în cuști sau ceva, nu în lesă pe stradă. Nu m-am putut abține și am filmat”, a punctat cameramanul amator.