Realitatea de Iasi - Știri de Ultimă Oră

Ministerul Agriculturii (MADR) a oficializat calendarul plăților pentru subvenția la energia electrică folosită în irigații. Fermierii români vor putea recupera până la 50% din costurile aferente anului 2025, termenul-limită pentru decontare fiind stabilit pentru 31 mai 2026. Măsura vine să corecteze întârzierile bugetare anterioare și să asigure lichiditățile necesare pentru noul sezon agricol.