Primele imagini cu salonul distrus în incendiul puternic de la Spitalul de copii din Iași
23 iun. 2021, 12:39
Articol scris de Scris de Monica Ghinet
În presă au apărut primele imagini din cabinetul distrus de incendiul puternic care a avut loc, marți seară, la Spitalul de copii din Iași.
Marți seară, un incendiu a izbucnit la un cabinet medical de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.
Un număr de 31 de persoane au fost evacuate. Au fost scoși din spital copii, părinți și cadre medicale.
În cabinet era doar mobilier, nu erau echipamente medicale. Există suspiciunea că focul ar fi izbucnit din cauza instalației electrice.
Sursa foto: Digi24
Sursa: Adevarul Zilei
Citește și:
- 22:06 - Rogobete, acuzații dure despre achiziția de vaccinuri Pfizer: „Incompetență sau slugărnicie”
- 21:57 - Mașină de poliție în flăcări pe un bulevard din Iași: intervenție de urgență a pompierilor
- 21:48 - Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”
- 21:40 - Prognoza ANM: răcire accentuată în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
