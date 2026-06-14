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Actualitate· 1 min citire
Premierul desemnat, Adrian Veștea, vine în studioul Realitatea Plus! Își prezintă planul pentru noul Cabinet după retragerea lui Eugen Tomac LIVE TEXT
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat14 iun. 2026, 21:44
SursăRealitatea.Net
Premierul desemnat, Adrian Veștea, va fi prezent în această seară, în exclusivitate, în studiourile Realitatea Plus. Aceasta este prima sa apariție televizată de amploare după ce președintele Nicușor Dan i-a încredințat mandatul de a forma noul Guvern, în urma retragerii neșteptate a lui Eugen Tomac.
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