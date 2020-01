Silviu Gurlui, conferențiar universitar la Facultatea de Fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași, a scris pe pagina sa de Facebook despre pericolul pe care îl prezintă soluția împrăștiată pe străzi pentru coagularea prafului.

„In ultima perioada s-au remarcat foarte multe declaratii, informatii, date, etc privind poluarea. Am remarcat de asemenea prezenta unor echipamente private de monitorizare. Si e foarte bine. Oamenii trebuie sa fie informati, trebuie sa se simpta in siguranta, ca sa fie sanatosi.

Ultimile declaratii din Bucuresti si din Iasi m-au determinat sa intervin macar tangential asupra subiectului din respect pentru presa si pentru populatie.

De departe remarcam in aer poluanti prin miros, prin respiratie grea, prin concentartii mari ale PM2.5 sau PM10. De cele mai multe ori si as zice chiar mereu nu se stie ce contin pulberile din aer pe care le respiram, care se redepun la sol, care se redepun pe vegetatie sau care sunt purtate in pinza freatica sau care sunt inghitie de pasari. Din acest motiv atrag atentia ca nu concentratia este cea mai periculoasa ci chimia particulei, chimie care poate sa difere de la un oras la altul, de la o zona la alta, de la un poluator la altul. De aceia in Bucuresti e una, in Ploiesti e alta, in Iasi, in Bacau sau in Cluj, etc. Lucrurile trebuie clar decelate si monitorizate adecvat, SEPARAT.

Inteleg ca autoritatile, in incercarea de a reduce poluarea, recurg la solutii care mai de care mai revolutionare. Evident, daca nu se intelege ce e poluarea in sensul celor de mai sus, atunci solutiile gasite sunt pe masura!

Solutia imprastiata pe strazi de coagulare a prafului

Pina la aceasta ora nu am denumirea solutiei. In literatura de specialitate nu se gaseste explicit o clasa de compusi chimici utilizati si care garanteaza folsirea lor pe strazi in conditii de poluare complexa, de temperatura, de umiditate, etc. Pentru ca sunt produsi de reactie secundari care nu sunt monitorizati sau e greu sa-i monitorizezi. S-a facut???

Recent am colectat praful de pe masina. Am identificat mult fier, compusi metalici din particulele din aer. Mai important, in parful de pe strada exista concentratii extrem de mari de clor (peste cele de siliciu!!!), concentratii mari de sodiu, de calciu, fier, etc. Cireasa de pe tort este alta insa: concentratii mari, de aluminiu. Rezultatele preliminare arata existenta unor compusi de tip aluminat de sodiu care pot fi de tipul: (NaAlO2, Na2O·Al2O3, Na2Al2O4 care în soluție au forma hidratată sau alcalină NaAl(OH)4)

Acesti compusi au proprietatea de floculare adica string particulele mai mici si formeaza structuri alungite de tip fibra (bastonase), structuri care ating lungimi de ordinul sutelor de micrometri. Acesti compusi pot forma cu apa alti produsi de reactie. Produsi secundari. Acesti sunt poluanti, evident. Pot ajunge in pinza freatica, pot ajunge in canalizare, pot fi purtate de rotile masinilor peste tot, pot fi inghitie de animale, etc.

In acele particule din aer sau redepuse in pe sol si pe masina mai avem: NaCL, CaCl. Evident produsii folositi de regula iarna ca atiderapant. Daca cloura de calciu este data in conditii de uiditate, temperatura relativ mare si unde NU ESTE ZAPADA aceasta formeaza un gel, o mizga care o revedem pe strazi. Cloura de calciu are rol de coagulare, string particulele la un loc. Mai departe, se stie, sarea ataca caroseria sau structurile metalice din vecinatate si apar produsii metalici in aer. Acestea se adauga la cele provenite din uzura ferodourilor, placutelor si discurilor de frina!

Nu stiu daca in Iasi, de 3 luni de zile se imprastie un compus pe baza de aluminiu. O sa aflam. Daca este asa, se impune un studiu de profunzime privind produsii de reactie secundari si ce influenta au acesti produsi asupra mediului in ansamblu.

Am observat in spatiul public o alta paradigma legata de interzicerea inmatricularii unor masini cu norma de poluare sub Euro4 in Romania. Desi nu ar trebui sa mai intervin pentru ca am mai spus-o de atitea ori, atit in Romania cit si prin vest, interzicerea sau limitarea masinilor trebuie facute dupa criterii stiintifice in mod dinamic adica functie de poluarea instantanee, nu functie de numarul de masini, tip, etc. Iar oricare masina are semne suspecte, trebuie automat eliminata din trafic pentru rezolvarea problemei. Pentru ca si norma de poluare nu reflecta mereu situatia din teren! A se vedea cazurile de soft/diselgate/etc. Sigur, daca interzicem toate masinile va fi ceva mai bine. Populatia din tara insa nu are veniturile adecvate sa faca mereu investitii in masini SF. Cum nici cei din vest! Dar autoritatile ar trebui sa suplineasac acest handicap prin masuri inteligente. Sa caute poluatorii peste tot si nu numai in curtea cetatenilor! Masurile de orice fel se vor lua dupa o monitorizare si un studiu riguros stiintific la nivelul intregii tari. Polueaza si cele ce vor fi inmatriculate si cele care au fost inmatriculate si cele care tranziteaza tara. Masurile trebuie aplicate in mod egal oricarei categorii de masini, mari, mici, si de la orice institutie. Simpla eticheta EuroX nu ajuta substantial! Poluarea este un fenomen complex, cumulativ, ce insumeaza multe surse de poluare, produsi primari – poluanti, produsi secundari – poluanti, conditii meteo, etc

3. Sunt ingrijorat de criticile nefondate aduse Agentiei de Protectia Mediului din Iasi. Eu sustin de altfel toate institutiile statului care asigura cu rigoare prin tot ce pot si cu tot ce au o calitate satisfacatoare a mediului inconjurator. Atrag atentia ca sursele de poluare au devenit din ce in ce mai multe si mai agresive iar volumul de munca a crescut considerabil. Toate aceste institutii trebuie ajutate sa aiba resursele adecvate de continuitate si de progres!“, a scvris pe pagina sa de Facebook Silviu Gurlui.