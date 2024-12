Jucătoarea română de tenis Simona Halep a renunțat la participarea la Openul Australiei și la turneul WTA de la Auckland, din cauza unor probleme medicale.

“După ce am jucat în Abu Dhabi, din păcate am simţit din nou dureri la genunchi şi umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am decis că este rezonabil să amân începutul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aş vrea să le mulţumesc organizatorilor de la Auckland şi din Australia pentru wild card-uri şi îmi pare rău că nu le voi putea lua de data aceasta“, a transmis Halep într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

“Mă voi odihni şi îmi propun ca următorul turneu să fie la Cluj, unde abia aştept să joc în faţa extraordinarilor fani români“, a completat fostul lider al clasamentului WTA.

Turneul WTA 250 de la Auckland, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, este programat în perioada 30 decembrie – 5 ianuarie, în timp de Openul Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului viitor, va avea loc la Melbourne între 6 şi 26 ianuarie.

Competiția de la Cluj Napoca se va desfășura în perioada 1-9 februarie 2025.