O intervenție de urgență a avut loc miercuri seară în cartierul ieșean Alexandru cel Bun, în zona Pieței Voievozilor. Un bărbat s-a baricadat în apartamentul său, situat la etajul 5 al unui bloc turn, a dat drumul la gaz și a amenințat că își va lua viața.

Potrivit primelor informații, bărbatul și-a sunat mama și i-a comunicat intențiile sale suicidare. Femeia a alertat imediat autoritățile.

Polițiștii au fost primii care au ajuns la fața locului. Simțind un miros puternic de gaz, aceștia au solicitat de urgență intervenția pompierilor. Echipajele ISU Iași au acționat rapid: au oprit alimentarea cu gaz, au pătruns în locuință și, printr-un efort comun cu polițiștii, au reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la gestul extrem.

Bărbatul a fost ulterior preluat de un echipaj medical pentru a primi îngrijirile necesare și a fi evaluat.

Se presupune că gestul bărbatului ar fi putut fi inspirat de tragedia recentă din cartierul Rahova din București, unde trei persoane au decedat în urma unei explozii cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc.

Sursa: Realitatea de Iasi