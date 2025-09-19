O monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu va fi lansată, începând cu data de 22 septembrie, de Banca Națională a României (BNR).

Moneda din argint are valoarea nominală de 10 lei, diametrul de 37 de milimetri și greutatea de 31 de grame. Aversul monedei prezintă o compoziție reprezentând arta teatrală, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul, numele lui Toma Caragiu și anii între care a trăit acesta „1925” și „1977”, potrivit BNR.

Prețul unei monede cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare este de 620 de lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.