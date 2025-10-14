Pe 14 octombrie, România trăiește una dintre cele mai importante și emoționante sărbători religioase din calendarul ortodox: Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale credincioșilor români. Marcată cu cruce roșie în calendar, această zi este sinonimă cu pelerinajul masiv de la Iași, un eveniment spiritual care atrage anual zeci de mii de oameni din toate colțurile țării.

Credincioșii vin cu speranță, flori, lumânări și rugăciuni, așteptând cu orele, uneori chiar cu zilele, pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei, aflată în Catedrala Mitropolitană din Iași. Despre atingerea acestei racle se spune că aduce binecuvântare, vindecare și lumină sufletească în cele mai grele momente.

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în Epivat, aproape de Constantinopol. De mică a ales calea credinței și a renunțat la bunurile materiale pentru a-i ajuta pe cei săraci. După o viață de renunțare, rugăciune și milostenie, trupul ei neputrezit a fost considerat făcător de minuni, iar moaștele au călătorit prin mai multe țări, ajungând în cele din urmă în Moldova, în 1641, la inițiativa domnitorului Vasile Lupu.

Tradițiile din 14 octombrie sunt încă vii și respectate. În această zi nu se muncește, nu se spală, nu se coase și nu se frământă pâine. Gospodinele evită orice activitate casnică, considerând că ar atrage boala sau ghinionul. În schimb, se aprind lumânări pentru cei dragi plecați din această lume, se împart pachete cu alimente și se roagă pentru sănătate și liniște în familie.

Tot de Sfânta Parascheva, fetele nemăritate se roagă pentru a-și găsi un soț iubitor, iar mamele cer protecție pentru copii. Este o zi a curățeniei sufletești, a speranței și a legăturii profunde cu valorile creștine.

Pe lângă dimensiunea religioasă, sărbătoarea are și o încărcătură culturală și identitară puternică. Este o demonstrație anuală de credință vie, o punte între generații și o amintire că spiritualitatea românească rămâne adânc ancorată în tradiții. Iar procesiunea de la Iași nu este doar o călătorie fizică, ci mai ales una interioară.

