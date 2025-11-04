Un avion care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair spre Cluj-Napoca a avut probleme după aterizare şi a rămas pe pistă, forţând alte două avioane să aterizeze la Sibiu.

Avionul venea de la Beagamo şi a rămas blocat pe pistă după aterizare.

Potrivit BoardingPass, înainte de aterizare, pilotul ar fi anunţat o urgenţă medicală şi a precizat că al doilea pilot este ”incapacitat”. Acesta ar fi fost preluat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie exact ce a păţit.

Între timp, două avioane au fost direcţionate către Sibiu. Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.

Zborul retur către Beagamo a plecat la ora 02:58 cu peste trei ore întâryiere şi echipaj sosit de la Bucureşti.