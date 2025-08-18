Poliția investighează accidentul grav produs la campionatul de automobilism sportiv din Argeș, unde un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit. Incidentul a dus la oprirea competiției și declanșarea unei anchete oficiale.

În timpul cursei, una dintre mașini a pierdut o roată, care s-a desprins și s-a rostogolit pe o distanță de câteva zeci de metri, lovindu-i pe cei doi bărbați aflați în apropiere. Printre victime s-a aflat și pilotul Dan Bodea, campion național în 2017, care acum făcea parte din echipa tehnică a unui concurent.

Bărbatul a fost preluat imediat de o ambulanță, însă pe drum a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă eforturile lor au fost zadarnice.

În urma tragediei, competiția a fost suspendată, organizatorii luând decizia de a opri desfășurarea evenimentului. Federația de Automobilism Sportiv a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndurerate.

Ancheta deschisă de autorități urmează să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului și să decidă dacă cineva poate fi tras la răspundere pentru ucidere din culpă.

Sursa: Newsinn