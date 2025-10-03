Se scrie istorie la Realitatea PLUS. Traian Băsescu vine în exclusivitate, în studioul Televiziunii Poporului, mâine, la ora 19:00. Nicușor Dan, Ilie Bolojan și guvernanții își scot carnețelul și își iau notițe.

De ce nu plătesc nota dezastrului economic ticălosii care au băgat țara în haos, cine a întors abuziv rezultatul alegerilor de anul trecut și cui servește. Cum s-a schimbat politica externă dusă de președinții României, de ce este purtată acum doar în genunchi, explică chiar șeful de stat care îl înfruntă fără nicio emoție pe dictatorul Vladimir Putin.

Traian Băsescu dă toate răspunsurile într-o editie eveniment cu Saviana Russu, la Realitatea Plus, de la ora 19:00.