După ce Primăria Municipiului Iași a încheiat deja contracte de achiziție, cu fonduri europene, pentru 32 de tramvaie noi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat pe 19 ianuarie că a finalizat procedura de atribuire a achiziției publice pentru 131 de autobuze electrice de circa 12 metri, operabile în condiții de deal.

Unul dintre cele șapte loturi în care a fost împărțită licitația este destinat Municipiului Iași, care va beneficia astfel de 20 de autobuze electrice, șase stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare lentă. Compania câștigătoare este Solaris Bus & Coach din Polonia, iar autobuzele livrate vor fi de tip Solaris Urbino Electric nE12 (Polonia).

În cazul Municipiului Iași, valoarea contractului este de 51.620.000 lei, fără TVA, respectiv 61.427.800 lei, cu TVA, adică aproximativ 12,6 milioane de euro. Contractul pentru furnizarea celor 20 de autobuze pentru Municipiul Iași va fi semnat joi, 15 aprilie, la Palatul Roznovanu, cu reprezentantul pe România al Solaris Bus & Coach din Polonia.

„Joi, 15 aprilie, vă invit să semnăm împreună contractul pentru cele 20 de autobuze electrice cu o lungime de 12 metri. Compania câștigătoare este Solaris din Polonia. Tot din Polonia vom primi și 16 tramvaie PESA. Reprezentantul firmei poloneze va face un circuit prin România, semnând la Sighetul Marmației, după care va coborî spre Suceva și, mai departe, spre Iași. Este un proiect mare, cu o implementare în 24 de luni, intrând pe trendul pe care l-am stabilit în privința utilizării mijloacelor de transport în comun electrice”, a declarat primarul Mihai Chirica într-o conferință de presă susținută vineri, 9 aprilie.

Compania poloneză va avea la dispoziție 24 de luni pentru a livra autobuzele.

Cele 20 de autobuze electrice vor deservi rutele 28 (Triumf – Podu Roş – Mircea cel Bătrân – Dacia) şi 36 (Dacia – Gară – Copou – Breazu).

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Valoarea totală a proiectului este de 66.753.064 lei, adică circa 13,7 milioane de euro, iar contractul de finanțare a fost semnat pe 24 septembrie 2019.

Licitația a avut ca termen de depunere a ofertelor data de 12 august 2019 și a atras cinci oferte. Celelalte orașe incluse în proiect sunt Sibiu, Sighetu Marmației, Slatina, Suceava, Târgu Mureș și Pitești.

Grație aceleiași linii europene de finanțare, Municipiul Iași va beneficia și de 24 de autobuze electrice de 10 metri. Licitația a atras, până la termenul limită din 10 noiembrie 2020, nu mai puțin de cinci oferte din partea unor companii sau asocieri de firme, în cazul Municipiului Iași. Astfel, la procedura de achiziție cu o prevedere financiară de 54.500.000 lei, fără TVA, respectiv 64.855.000 lei, cu TVA, adică aproximativ 13,3 milioane de euro, s-au înscris BMC Truck & Bus SA (România), SOR Libchavy spol. sro (Cehia), Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret AS (Turcia), Temsa Ulasim Araclari San Tic AS (Turcia) și asocierea Bozankaya Otomotiv Mak. Ith. Ve Ihr. AS (Turcia) – Sileo GmbH (Germania).

Proiectul include și construirea și punerea în funcțiune a șapte staţii de încărcare rapidă şi 24 staţii de încărcare lentă.

Cele 24 de autobuze electrice de 10 metri vor fi folosite în transportul public din Iași astfel: 14 pe ruta 42 (Copou – CUG) și 10 pe traseul 52 (Piaţa Alexandru cel Bun – Pasaj Octav Băncilă – Copou).

Contractul de finanțare europeană a fost semnat pe 16 octombrie 2019. Primăria Municipiul Iași a realizat pe parcursul anilor 2019 și 2020 demersurile legale privind amplasarea stațiilor de încărcare electrică.

Sursa: Realitatea de Iasi