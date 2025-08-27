Mai puţin de două săptămâni ne leagă de începerea noului an şcolar, iar după vacanţă reintră în program temele şi activitățile extrașcolare.

Nu doar copiii sunt cei care trebuie să se adapteze noului ritm, ci şi părinţii acestora, care trebuie să îşi împartă programul între între orarul de școală și job.

Despre tranziția de la vacanță la școală, a vorbit la emisiunea „Pulsul Zilei”, de la Radio România Brașov FM, psihologul Vlad Onescu: „Ideea ar fi să reușim să facem o tranziție cât de cât blândă.

Să nu avem pretenția de la copil ca, din prima zi de școală, să se trezească la ora la care trebuie și să meargă și să performeze din prima zi. Să încercăm să stabilim o perioadă de tranziție cu copii în care să aducem ora de culcare mai aproape de ora ideală pentru programul din timpul școlii.

Să există o igienă a somnului, că poate peste vacanță nu ne-am ținut așa strict de un program de somn și de o igienă bună a somnului. Să facă ceva mișcare seara sau niște activități relaxante, poate chiar împreună, în familie”.