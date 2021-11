Au fost implicați medici de la Spitalul de Boli Infecţioase Iași , Pneumoftiziologie şi specialiștii CEMEX-Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală din cadrul Universității de Medicină din Iași. Echipa a fost completată de experții unei companii din domeniul medical. Kitul de testare indică cele trei gene ale virusului SARS Cov2 dar arată și stadiul bolii ceea ce ușurează prescrierea celui mai bun tratament pentru pacientul depistat pozitiv. Cercetător la Cemex Iasi, doctor bioinginer Gianina Dodi a explicat la RFI România că : „ sunt foarte puține țări, în Europa, cel puțin, care au dezvoltat un kit PCR. Noi, de un an jumătate, cumpărăm kituri din Coreea sau din China, ceea ce spune ceva.La o ultimă căutare fugitivă, cred că sunt trei țări în Europa care au dezvoltat un kit PCR, iar România se află printre acele trei țări. Asta e o chestie foarte importantă. Nici măcar nu trebuie să fie o super noutate că s-a dezvoltat un astfel de kit, care este un plus.„

„Testele și validările sunt de cel mai înalt nivel și au confirmat calitatea acestui prototip “

Cercetător la Cemex Iasi, doctor bioinginer Gianina Dodi face parte din marea echipă care lucrează de un an și jumătate la acest proiect după cum subliniază Bogdan Ionel Tamba profesor universitar la UMF IAŞI: „:Proiectul a fost dezvoltat și coordonat de către Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Microtehnologii de doamna profesor Mărioara Avram, Universitatea de Medicină este partenerul care a făcut validarea și testarea acestui prototip de dispozitiv de diagnostic rapid. Cât de important este? Cred că este suficient să ne uităm sau să deschidem presa în fiecare zi ca să înțelegem că orice efort, orice nouă posibilitate tehnologică de a diagnostica mai rapid și eficient, mai ușor, pacienții infectați cu virusul Sars-CoV-2 este binevenit. Cred că este extrem de important să avem astfel de soluții tehnologice.„ Bogdan Ionel Tamba profesor universitar la UMF IAŞI, coordonator al Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala a ținut să sublinieze că “ :Proiectul a avut o valoare totală de două milioane de lei. A fost finanțat de Unitatea Executivă de Finanțare a Învățământului Superior de Dezvoltare și Cercetare, o subunitate a Ministerului Cercetării. Proiectul a fost lansat în 2020, în plină pandemie și constituie, zic eu, un bun exemplu, un model de cum se pot organiza competiții de finanțare rapid, eficient și iată, în doar un an jumătate, cu rezultate palpabile. Testările și validările prototipului care s-au efectuat în CEMEX în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași, testele și validările sunt de cel mai înalt nivel și au confirmat calitatea acestui prototip. “