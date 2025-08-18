Donald Trump și Volodimir Zelenski susțin o conferință de presă la această oră.

VEZI LIVE VIDEO ȘI TEXT AICI

Donald Trump – Nivelul de ură îndreptat către mine e foarte mare. În rezolvarea acestor războaie, am văzut de peste 30 de ani, dar și mai scurte. Nimeni nu a scris depsre asta. Nu are legătură cu Zelenski, indiferent ce fac, el arata bine, chiar și Putin, dar despre Trump se va vorbi mereu de rău. E trist că atunci când faci atâttea lucruri nu este apreciat. e minunta ca Putin să vine la noi, a fost greu. Indiferent de ce spun, eu pic prost. În presă de minte mult, credibilitatea este mică. Am ajuns de la cel mai nesigur loc din lume, Washington, iar acum e liniște pe străzi. Iar asta în 4 zile. Un al prietene de-al Melaniei, un jucător de golf, a spus că fiul său a fost singur la cină, iar acum un an nu avea curaj. Dar presa spune că eu sunt un dicatator. Localurile au fost mai pline în ultimele zile.

Volodimir Zelenski – Noi putem asigura o siguranță. Avem nevoie de siguranță.

Donald Trump – Deci nu poți avea alegeri în timp de război?

Melania Trump iubește copiii, iar ea urăște să vadă atâtea atrocități. Vede înmormîntârile copiiilor. A scris frumos pe rețele, m-a întrebat dacă s-o trimită. Și ea vrea acest răboi terminat.

Nu vorbim de o pace de 2 ani, iar apoi să se ajungă din nou la război. Europenii sunt în prima linie a apărării.

Cred ca Putin vrea si el sfârșit războiul. Acesta e războiul lui Biden nu al meu

Volodimir Zelenski – În fiecare zi suntem atacați de un an jumătate. Trebuie sa oprim Rusia, avem nevoie de ajutorul SUA si de suportul ue. Suntem deja gata pentru trilaterala