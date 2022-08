La servicii juridice, Cabinet avocat Toader Tudorel figurează cu o sumă de circa 1.935.000 de lei, conform ultimei declarații de avere a fostului ministru al Justiției, pentru anul fiscal anterior.

Veniturile rectorului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt defalcate astfel: ca profesor și rector a încasat 264.076 de lei pe an, în timp ce din pensiile speciale obținute ca judecător CCR, Toader a obținut aproape o jumătate de milion de lei, mai exact 493.124 de lei.

Soția sa a câștigat anul trecut aproape 136.000 de lei ca profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iași, circa 196.000 de lei ca medic la Spitalul „Sf. Spiridon” și alți 13.650 de lei din diverse activități de prestări servicii sau drepturi de proprietate intelectuală.

Zeci de mii de metri pătrați de teren, 7 apartamente și case

Averea lui Toader nu s-a modificat substanțial în ultimul an, cu excepția apariției veniturilor majore din activitatea de la cabinetul de avocatură.

Acesta are în continuare mai multe terenuri în proprietate, alături de soție. În localitatea Vulturu din Vrancea are trei terenuri agricole, de 11.000, 5.400 și 23.533 de metri pătrați, în Fiționești, Vrancea, mai are aproape 10.000 de mp fond forestier, alte două terenuri în Vrancea, unul agricol de 17.800 de mp și unul extravilan, de 8.500 de mp, scrie ziaruldeiasi.ro. În Vulturi mai are două terenuri intravilane de 1.600 de mp și 2.300 de mp, iar în Iași are alte două terenuri intravilane de 1.074 mp și 340 de mp, ultimul fiind cel mai recent, din 2020.

Are șapte locuințe pe numele său – o casă în Vulturu de 86 mp, un apartament de 64 mp în Focșani, un apartament de 75 mp în Iași, o garsonieră de 35 mp tot în Iași, o casă de locuit de 191 mp în Vrancea și alte două case de locuit în Iași, 136 și 326 mp. Ca mașini, are un Mercedes Benz GLC Coupe din 2019, iar în materie de conturi în bancă, Tudorel Toader are 500.000 de euro în trei conturi de tip depozit în euro și încă 190.000 de lei în titluri de stat, certificate și obligațiuni.

Tudorel Toader – ministru al Justiției în guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă, din februarie 2017 până în aprilie 2019 – a fost realeas rector la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în martie 2020.