Așa cum am spus și la ediția precedentă a evenimentului Make Europe Great Again de la Bruxelles, mișcarea noastră este una condusă de convingeri puternice, cu un motto care ne definește: „Uniți rezistăm, dezbinați eșuăm”. Continuăm să luptăm pentru ceea ce Uniunea Europeană ar trebui să reprezinte cu adevărat: o uniune de națiuni independente, fiecare mândră de tradițiile sale unice, nu un stat supranațional guvernat de birocrați.

Vineri, 25 aprilie, la Salonic, în Grecia, în cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului Make Europe Great Again, am subliniat, încă o dată, importanța de a rezista globalismului și birocrației care încearcă să ne impună un control total. În mișcarea MEGA credem în națiuni independente și suverane, fiecare cu dreptul să își apere tradițiile și cultura. În fața unei astfel de provocări, unitatea este cheia.

Am subliniat în fața participanților că în România avem o criză profundă a democrației, după anularea alegerilor, și că acest pericol poate afecta și alte state europene, precum Polonia sau Portugalia.

Am adus în discuție cum, în ciuda unor presiuni externe, democrația și voința poporului român trebuie să fie respectate.

Mișcarea MEGA este un răspuns natural la toate aceste atacuri asupra identității naționale și a libertății popoarelor din Europa.

Vă las, în rândurile ce urmează, discursul meu în format text, atât în română, cât și în engleză, iar la final VIDEO.

ROMÂNĂ:

Vă mulțumesc tuturor că ați fost aici într-un timp atât de scurt. Un prieten din NIKI este într-adevăr un prieten adevărat. De aceea, aș dori să le mulțumesc în mod special partenerilor noștri, lui Emmanouil Fragkos, din partea formațiunii Greek Solution, și partidului NIKI, ambele formațiuni fiind prezente astăzi aici, fiind partenerii noștri în proiectul Make Europe Great Again.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc membrilor Parlamentului nostru, care sunt prezenți în număr mare aici, membrilor Parlamentului nostru de la București.

După cum știți, avem o lovitură de stat în curs în România. Am spus asta săptămâna trecută la Washington, iar adversarii noștri politici au spus că am atacat România și că am jignit poporul român. În opinia mea, am spus adevărul și nimic altceva decât adevărul. Din acest punct de vedere, anularea alegerilor într-o țară a Uniunii Europene, într-o țară civilizată, nu este acceptabilă.

Așadar, voi continua astăzi să vorbesc în fața dumneavoastră despre atacul asupra democrației care are loc în România, despre posibilitatea ca alegerile prezidențiale să fie anulate din nou.

Prima dată când ne-au anulat alegerile a fost doar pentru că nu le-a plăcut de Călin Georgescu, un candidat independent, care a câștigat în mod corect alegerile, iar acestea au fost anulate sub pretextul unor presupuse intervenții străine. Nu am văzut nicio intervenție străină. Am văzut doar poporul român exprimându-și voința prin vot.

Ne aflăm aici, în Grecia, locul în care s-a născut democrația. Și ne gândim la moștenirea noastră comună – moștenirea greacă a democrației, moștenirea latină, pentru că noi, românii, suntem un popor latin, asemenea portughezilor, italienilor, spaniolilor și francezilor. Desigur, ne gândim la moștenirea creștină care stă la baza continentului nostru.

Trebuie să vorbim despre valorile noastre și trebuie să subliniem adevărul.

Am fost ieri și astăzi într-un loc sfânt pentru creștinii ortodocși din Muntele Athos, vizitând mănăstirile de acolo. M-am întâlnit cu un om sfânt, Abbey, starețul Mănăstirii Vatopedi, Abbey Ephraim, și am vorbit cu el despre mișcarea noastră. Mișcarea începută de frații noștri americani care au câștigat alegerile în America, în Statele Unite. Mișcarea MAGA care în Europa se transformă în mișcarea MEGA.

Avem astăzi aici invitați din diferite grupuri politice din cadrul Parlamentului European, de la ECR, de la Patriots, ESN sau din rândul neafiliaților. Așa cum a menționat colega mea Cristina, uniți rezistăm, dezbinați eșuăm.

Uniți suntem mișcarea MEGA. Uniți suntem puternici și suntem prima mișcare, prima mișcare populistă, cum se spune, din Parlamentul European. Avem datoria să ne apărăm moștenirea creștină și să apărăm adevărul. Avem datoria să reconstruim zidurile Ierusalimului și să reconstruim și să facem din nou măreț continentul nostru.

Ne gândim că în luna mai și, de fapt, în aceeași zi, vom avea alegeri în trei țări importante ale UE. Pe 18 mai vom avea alegeri prezidențiale în România, în Polonia și alegeri parlamentare anticipate în Portugalia. De aceea, am dori să vă urăm mult succes și Dumnezeu să vă ajute, frați din Polonia și Portugalia.

Este foarte important de menționat că același experiment care a avut loc în decembrie în România să fie încă în desfășurare, pentru că ieri, un judecător de la o instanță importantă din România a decis să anuleze decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, iar astăzi, doborând recordul mondial al tuturor instanțelor, al tuturor curților de justiție din România, au menținut și confirmat anularea alegerilor fără a prezenta nicio dovadă.

Acest lucru se poate întâmpla Poloniei. Acest lucru se poate întâmpla Portugaliei. Acest lucru s-a întâmplat deja în Franța, fără a i se oferi lui Marine LePen dreptul de a ataca verdictul „exemplar” de a nu putea candida la alegerile prezidențiale, iar motivul este că a fost prima în sondajele de opinie și că poporul francez nu îl dorea pe domnul Macron, actualul președinte globalist al Franței.

Așadar, mă întreb și vă întreb: de ce se amestecă domnul Macron în alegerile din România, în alegerile din Polonia, când nu are sprijinul propriului său popor?

Aceasta depășește orice noțiune de stat de drept despre care ni s-a tot vorbit nouă, românilor, maghiarilor și polonezilor în ultimii ani de către Uniunea Europeană. Oameni ca Verhofstadt sau Timmermans veneau la noi să ne vorbească despre statul de drept. Dar despre ce stat de drept poate fi vorba când se anulează alegeri și nici măcar Comisia Europeană nu menționează atacul asupra democrației care a avut loc în România?

Trebuie să călcăm pe urmele colegilor și fraților noștri americani. Ei susțin mișcarea noastră MEGA. Vom continua să avem conferințe lunare precum aceasta pe care o avem la Salonic și fie ca Dumnezeu să ne ajute să reconstruim zidurile Ierusalimului și să ne reconstruim identitatea, cultura și țara. Mulțumesc!

ENGLISH:

Thank you all for being here on such short notice. A friend in NIKI is a friend indeed. This is why I would like to especially thank our partners, Emmanouil Fragkos from Greek Solution, and NIKI, both parties that are present here today and are our partners in the Make Europe Great Again project.

Also, I would like to thank our members of Parliament, who are here in large numbers, our members of Parliament in Bucharest. As you know, we have a current coup d’état happening in Romania. I said this last week in Washington, and our political opponents said that I attacked Romania and offended the Romanian people.

In my opinion, I was speaking the truth and nothing but the truth. From this point of view, annulling elections in a European Union country, in a civilized country, is not acceptable.

So I will continue today to speak in front of you about the attack on democracy that is happening in Romania, about the possibility of them annulling again our presidential elections. The first time they annulled our elections was just because they didn’t like one candidate, Călin Georgescu, an independent candidate, who won fair and square, and they annulled the elections, pretending there were some foreign interferences.

We didn’t see any foreign interferences. We just saw the Romanian people speaking through their vote.

We are here in Greece, the place where democracy was invented. And we are thinking about our common legacy, the Greek legacy of democracy, the Latin legacy, because we Romanians are Latin people, like the Portuguese, the Italians, the Spanish, and the French.

Of course, we are thinking about the Christian legacy that is at the basis of our continent.

We must speak about our values, and we must emphasize the truth. I was yesterday and today in a holy place for Christian Orthodox believers, Mount Athos, visiting the monasteries there. I met with a holy man, the Abbot of Vatopedi Monastery, Abbot Ephraim, and I spoke to him about our movement, the movement started by our American brothers who won the elections in America, in the United States. The MAGA movement that, in Europe, is transformed into the MEGA movement.

We have here today guests from different political groups inside the European Parliament, from ECR, from Patriots, from ASN, or unaffiliated. As my colleague Cristina mentioned, united we stand, divided we fall.

United, we are the MEGA movement. United, we are strong, and we are the first movement, the first populist, as they call it, movement in the European Parliament. We have a duty to defend our Christian legacy and to defend the truth. We have a duty to rebuild the walls of Jerusalem and to rebuild and make our continent great again.

We are thinking that, in the month of May, actually on the same day, we will have elections in three important EU countries. On the 18th of May, we will have presidential elections in Romania and Poland, and early parliamentary elections in Portugal. This is why we would like to wish good luck and say “God help you” to our brothers from Poland and Portugal.

It is very important because the same experiment that took place in December in Romania is still ongoing. Yesterday, a judge from an important court in Romania decided to annul the decision of the Constitutional Court regarding the annulment of elections, and today, breaking the world record of all justice courts in Romania, they confirmed the annulment of the elections without presenting any shred of evidence.

This can happen to Poland. This can happen to Portugal. It already happened in France, without giving Marine Le Pen the right to appeal the exemplary verdict of being disqualified from running in the presidential elections and the reason was that she was first in the opinion polls and that the French people do not like Mr. Macron, the current globalist president of France.

So I am wondering and asking you: why does Mr. Macron meddle with the elections in Romania and Poland, when he doesn’t even have the support of the French people?

This is above any form of rule of law that was mentioned to us, Romanians, Hungarians, and Polish people, during the last years of the European Union. People like Verhofstadt or Timmermans were coming to Romania to speak to us about the rule of law. Which rule of law, when you have annulled elections and nobody from the European Commission even mentions the attack on democracy that happened in Romania?

We must follow in the footsteps of our American colleagues and brothers. They support our MEGA movement. We will continue to have monthly conferences like this one we are having in Thessaloniki, and may God help us to rebuild the walls of Jerusalem and to rebuild our identity, culture, and country.

Thank you!