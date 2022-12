In prima jumatate a saptamanii, temperaturile vor fi usor mai mari decat normalul perioadei, intre 0 si 10 grade la nivelul intregii tari. Cele mai mari temperaturi se vor inregistra in partea de vest a tarii, apoi in centru si sud, a precizat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Meda Andrei.

In a doua saptamana, procesul de incalzire continua, in weekend in toata tara temperaturile depasind 10 grade si chiar mai mult, in vest si sud pana la 15 grade. Temperaturile sunt de doua ori mai mari decat normalul perioadei.

In ceea ce priveste precipitatiile, marti, in prima parte a zilei, in sud si sud-est, pe suprafete mici vor cadea ploi slabe. Nu este exclus ca la munte si in regiuni din Moldova sa fie polei.

Incepand de marti, in vestul tarii se inmultesc norii, urmand ca mai apoi sa se extinda treptat si in restul teritoriilor.

Ploi vor mai cadea si in a doua jumatate a saptamanii, pe arii extinse in vest si restranse in rest.

“In ceea ce priveste vantul, intensificari vor fi doar pe creste, in rest in sudul Banatului si putin pe litoral, insa nu va fi ceva semnificativ”, a mai spus meteorologul.