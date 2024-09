Nicolae Ciucă își promovează cartea cu imagini din Afganistan și Irak. Un militar român care i-a fost alături în misiuni i-a transmis acestuia: „Sunt mândru că am participat sub comanda dumneavoastră la misiuni în teatrele de operații”.

„Am onoarea să vă salut Domnule General! Sunt caporal în rezervă Roibu Dragoș Titel, și sunt mândru că am participat sub comanda dumneavoastră la misiuni în teatrele de operații din Afganistan în 2002 și 2004 Irak. In noaptea de 14.05.2004 împreună cu camarazii noștri Plt. maj. Dumitru, Sg. maj. Bucur Laurențiu, cap. Dinulescu Viorel (Dumnezeu să-l odihnească), Cap. Oprita Mihai și Mr. Cocioava Florinel, în misiunea specială care s-a transformat în “lupta din Nasiria”, misiune care a fost condusă și comandată direct de dumneavoastră am îndeplinit-o cu succes cu toate că am fost atacați cu lovituri de AG 7 și focuri de armă automată în diverse poziții și locuri de pe parcursul acelei misiuni. Nouă celor care am fost alături de dumneavoastră ne-ați insuflat un spirit de luptători. Și acum ca și atunci suntem alături de dumneavoastră la noua provocare și împreună vom ieșim victorioși! Mult succes! Doamne ajută!”, scrie unul dintre vechii camarazi de arme ai generalului în rezervă Nicolae Ciucă, actual președinte al PNL și candidat la funcția de președinte al României.

Reacția vine după difuzarea clipului de promovare a cărții despre viața lui Nicolae Ciucă, „În slujba țării”, clip care conține imagini inedite de pe front și din ceremoniile în care Nicolae Ciucă a fost decorat pentru misiunile la care a participat.

Mesajul caporalului în rezervă este urmat de mai multe răspunsuri și mulțumiri pentru serviciul adus țării: “Adevarul e spus de oamenii care au fost acolo. Felicitari! Dl Ciuca merită susținerea noastră“, este unul dintre comentarii, urmat de “Respect și mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru țară! Domnul Ciuca are nevoie de sustinerea vechilor camarazi în noua “luptă” pe care a început-o“.

“Eu chiar aștept cartea. Cine are rude sau cunoștințe în domeniul militar știe ce înseamnă să îți sacrifici timpul personal, familia, sănătatea etc pentru țară. Eu îi admir curajul de a intra în politică unde ai nevoie de tărie să reziști“, scrie altcineva pe pagina de socializare a liderului PNL, pe care clipul de promovare are mii de vizualizări.

Cartea „În slujba țării”, despre cariera și parcursul profesional al președintelui PNL, va fi lansată zilele viitoare. Nicolae Ciucă spune, pe site-ul nicolaeciucă.ro că nu uită faptul că jurământul pe care l-a depus, ca ostaș în slujba României, e să își apere patria. „Și asta nu se face doar cu arma în mână. Se face cu inima curată și cu gândul că după noi rămân doar lucrurile bune pe care le-am făcut. Oriunde ne-am afla și oricât de tulburi ar fi vremurile pe care le trăim‟.