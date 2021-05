Săptămâna următoare aduce un program foarte bogat de evenimente din domeniul artei, semn că viața culturală ieșeană s-a întors la normalitatea binevenită.

Filarmonica „Moldova” Iași

Festivalul Muzicii Românești

• Vineri, 14 mai, ora 19:00 – Orchestra simfonică și Corul academic “Gavriil Musicescu” vor susține la Casa de Cultură a Studenților un minunat concert vocal-simfonic în cadrul Festivalului Muzicii Românești – ediția XXII-a;

• Sâmbătă, 15 mai, ora 11:00 – Recital vocal – instrumental “Poetica Jazzului vocal din România”, Sala Studio de Muzică de cameră “Anton Diaconu”;

• Duminică, 16 mai, ora 19:00 – Ansamblul ” AdHOC” al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” – Cluj Napoca, Sala Eduard Caudella.

Biletele se găsesc la Casa de bilete din str. Cuza Vodă, nr. 29

Relații la telefon: 0332.882.025

ASCOR Iași

• 20 – 22 Mai – „Studentul ieșean”- „QUO VADIS, TINERE?”, ediția a VI-a. Detalii la telefon 0787596528, email: [email protected]

Ateneul Național Iași

• Vineri, 14 Mai, ora 19:00 până Duminică, 16 Mai, ora 23:59 – spectacolul „Farmazonul din Hârlău”, regia Ion Sapdaru, LIVE STREAMING;

• Sâmbătă, 15 mai 2021, ora 11:00 – spectacol pentru copii „Aventuri cu Dl. Goe”, regia Iulian Ioan Sandu, Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”;

• Sâmbătă, 15 mai 2021, ora 19:00 – spectacol “Overdose Trip” adaptare după “norway.Today” de Igor Bauersima, regia Florin Simion, Sala Mare de Spectacole “Radu Beligan”;

• Duminică, 16 mai 2021, ora 11:00 – spectacolul „Capra cu trei iezi”, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”;

• Duminică, 16 mai 2021, ora 19.00 – spectacolul „Astă seară… în familie”, regia Erica Moldovan, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”;

• Marți, 18 mai 2021, ora 19.00 – comedia „Atenție, aterizăm!”, regia Daniel Onoae, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”;

• Joi, 20 mai 2021, ora 19.00 – spectacolul de teatru „Fenomen Tropical”, adaptare după „Insula” de Ada Milea, regia Octavian Jighirgiu, , în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”.

Biletele tuturor evenimentelor pot fi achiziționate de pe site-ul ateneuiasi.ro sau de la casieria Ateneului, strada Ion Creangă, nr. 14, tel: 0770 227 524.

British Council Iași

• Marți, 20 aprilie 2021, ora 13:30 până marți, 01 iunie 2021, ora 20:00 – concurs de eseuri pentru liceeni “Oare cum ar fi să te afli pentru o zi în pielea lui William Shakespeare? Ai curajul să îți imaginezi asta?”. Concurs inspirat de romanul lui Hamnet de Maggie O’Farrell. Detalii, pe britishcouncil.ro & pandoram.ro.

Casa de Cultură a Studenților

• Duminică, 16 mai 2021, ora 17:00 – concert acustic cu tineri şi studenţi din cadrul Clubului de Chitară coordonat de profesorul Petran Paveliuc, în Parcul „Grupul Statuar al Voievozilor”(lângă CCS IAȘI);

• Vineri, 14 mai 2021 – expoziția de fotografie „SPEED DANCE” – Fotografie High Speed. (expoziție on-line pe pagina de Facebook).

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”

• Sâmbătă, 15 mai, ora 19:00 – piesa „Cinci povești cu înger rănit”, regia Ion Sapdaru;

Bilete la Casa de Cultură ‘Mihai Ursachi’ a Municipiului Iași | Teatru | BILET.ro

• 05 mai – 05 iunie – expoziția de fotografie „Delta Dunării” – Galeria de Artă “La Gard”, Parcul Copou;

• 05 mai – 05 iunie – expoziția de fotografie „Madagascar” semnată de artistul Tudor Mazilu, Galeria de Artă “La Gard”, Parcul Copou;

• 12 aprilie – 15 mai – expoziția de pictură „Amam” semnată de Dana Ceia – Galeria Labirint.

Centrul Cultural German Iași

• Marți, 27 aprilie – Joi, 27 mai, 2021, ora 18:00 – expoziția “CoLaboratory” – de la rezidențe digitale la expoziție – Galeria de artă Borderline Art Space, Strada Belvedere, nr. 18, Tel: 0722379395.

Complex Muzeal Național „Moldova” Iași

• 11 mai 2021 – 18 iulie 2021 – Expoziția de fotografie „Arbori Bătrâni. Să fie întuneric, da’ să fie lumină!” semnată Florin Ghenade, Palatul Culturii Iasi, Muzeul de Artă;

• 10 mai 2021 – 15 mai 2021 – Ateliere de educație muzeală DICE la Palatul Culturii;

• 07 mai 2021 – 22 mai 2021 – Ateliere de lectură pentru copii: „Vivaldi și cele patru anotimpuri”, la Palatul Culturii din Iași;

• 07 mai 2021 – 05 iunie 2021 – Expoziția „Napoleon I – 200 de ani de eternitate (1821-2021)”, la Muzeul Unirii, strada Lăpușneanu nr. 14;

Opera Națională Română Iași

• Vineri, 14 mai, ora 18:30 – recital “Vissi d’arte”;

• Duminică, 16 mai, ora 18:30 – „La Boheme” de Giacomo Puccini;

• Joi, 20 mai, ora 18:30 – “Gală de operă”.

Program Agenție de bilete: luni – vineri, orele 12.00 – 16.00

Telefon Agenția de bilete: 0771 020 412

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași

• Vineri, 14 mai, ora 17:30 – „Cenușăreasa”, spectacol în sala mică a Teatrului “Luceafărul” Iași;

• Sâmbătă, 15 mai, ora 10:00 – “Peştişorul de aur”, spectacol în sala mică a Teatrului “Luceafărul” Iași;

• Sâmbătă, 15 mai, ora 11:30 – „Fram, ursul polar”, spectacol în sala mare a Teatrului “Luceafărul” Iași;

• Duminică, 16 mai, ora 10:00 – “Rățușca cea urâtă”, sala mică a Teatrului “Luceafărul” Iași;

• Duminică, 16 mai, ora 11:30 – „Albă ca Zăpada”, sala mare a Teatrului “Luceafărul” Iași;

• Joi, 20 mai, ora 19:00 – „Orașul”, spectacol în sala mare a Teatrului “Luceafărul” Iași.

Bilete: Casieria Teatrului Luceafărul

www. bilet.ro

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

• Vineri, 14 mai, ora 19:30 – „Năpasta (…și era pădurea singură…)”, Sala Uzina cu Teatru;

• Sâmbătă, 15 mai, ora 19:00 – “Trei piese triste”, regia Radu Afrim, Sala Teatru (Teatru la Cub);

• Duminică, 16 mai, ora 19:00 – “Trei piese triste”, regia Radu Afrim, Sala Teatru (Teatru la Cub);

• Luni, 17 mai, ora 18:30 – spectacolul „Gaițele”, Sala Mare a Teatrului Național;

• Marți, 18 mai, ora 18:30 – spectacolul „Opt femei”, regia Irina Popescu-Boieru, Sala Mare a Teatrului Național;

• Miercuri, 19 mai, ora 18:30 – „Unchiul Vanea”, regia Claudiu Goga, Sala Mare a Teatrului Național;

• Joi, 20 mai, ora 18:30 – comedia „Colivia”, regia Cristian Hadji-Culea, Sala Mare a Teatrului Național.

Vânzări bilete la Agenția Teatrală: 0232-255 999 (PROGRAM: 12:00 – 17:00 – luni, marți, joi, vineri, sâmbătă, diminică / miercuri: închis)

www.entertix.ro, Vânzări online www.teatrulnationaliasi.ro www.myticket.ro , sau direct de la librăriile Cărturești sau punctele de informare de la Carrefour.

Uniunea Artiștilor Plastici Plastici din România – Filiala Iași

• 13 Mai – 11 Iunie 2021 – expoziția „Artiști Plastici Contemporani pe Simezele Natale”, eveniment on-line;

• 12 Mai – 20 Mai 2021 – expoziția „Be the outside | looking in” semnată de artista Mălina Moncea, Galeria de Artă ,,VICTORIA”, Piața Unirii, Nr.12, Iași. Program: 13:00 – 18:00;

• 10 – 20 Mai 2021 – expoziția de artă vizuală „Puerita Ludos” semnată de artista Oana – Daniela Drăgoi, Galeria de artă „N. Tonitza”, Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7 – 9, Iași. Program de vizitare: Luni-Vineri: 10:00 – 20:00, Sâmbătă – Duminică: 15:00 – 18:00;

• 10 – 20 Mai 2021 – expoziția de pictură „Grădinile Arhitectului” semnată de artista Mihaela Surugiu, Galeria de artă „Th. Pallady”, Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7 – 9, Iași;

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași 10 – 16 mai 2021 – Festivalul Muzicii Românești, ediția XXII – dedicată aniversării Universității Naționale de Arte George Enescu la 160 de ani de la înființare și centenarului Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Detalii pe https://www.arteiasi.ro/ • https://www.arteiasi.ro/…/2014/09/Program-FMR-2021.pdf

Sursa: Realitatea de Iasi