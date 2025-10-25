Un grav accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 15:00, pe DN/E85, la ieșirea din Drăgușeni spre Cristești, la granița dintre județele Suceava și Iași. Remorca unui TIR s-a răsturnat peste un autoturism, iar impactul a fost fatal pentru ocupanții mașinii.

Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 14:55, cu raportarea unor victime încarcerate. La fața locului au intervenit echipaje din ambele județe: ISU Suceava cu două autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijinite de echipaje SAJ, precum și forțe ale ISU și SAJ Iași, cu două autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Din primele verificări reiese că șoferul TIR-ului, un bărbat de 54 de ani din Bistrița-Năsăud, care se deplasa dinspre Drăgușeni spre Cristești, ar fi pierdut controlul vehiculului. Autotrenul s-a răsturnat pe carosabil și a strivit autoturismul condus de un bărbat de 42 de ani din Suceava. Șoferul autoturismului și pasagerul din dreapta, un bărbat de 39 de ani, au decedat. Conducătorul TIR-ului a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Victimele erau din comuna Boroaia, județul Suceava: șoferul autoturismului, Vasile Ungureanu, consilier local AUR, și pasagerul său, Vasile Toma.

Sursa: Realitatea de Suceava