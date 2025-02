Jurnalistul britanic Charlie Ottley, producător al documentarelor care au promovat România în lume, ‘Flavours of Romania’ și ‘Wild Carpathia’, a lansat două cântece pe rețelele sociale în care folosește inteligența artificială pentru a atrage atenția inclusiv asupra schimbărilor climatice, clipurile adunând până acum peste 150.000 de vizualizări fiecare.

Versurile celor două cântece sunt scrise de el, iar muzica aleasă pentru acestea sunt rock și country, cu ajutorul inteligenței artificiale jurnalistul britanic combinând melodiile cu imagini din România.

‘Nu-ți poți imagina ce poate face AI pentru cineva care compune muzică. Pentru mine, a fost un nou mod fantastic de a explora cum poți combina imagini din România cu o melodie. M-am gândit că un cântec country despre peisajele din România ar fi foarte interesant. Americanii cântă despre Nebraska, Ruta 666, Marele Canion, iar eu am ales muzica unui western pentru a atrage, iar combinația cu peisajele din România este un mod nou de a prezenta țara’, a declarat pentru AGERPRES jurnalistul britanic Charlie Ottley.

De altfel, clipul country a adunat cele mai multe vizualizări, peste 160.000 în două săptămâni.

‘Nu am știut cum va răspunde publicul, pentru că nu este muzica tradițională românească. Dar românii au crescut cu Pink Floyd, Bob Dilan, AC/DC, muzică rock și cu westernurile americane. Mi s-a părut interesant să creez aceste clipuri cu muzica pe care au iubit-o în copilărie, cu care au crescut și să adaug imaginile pe care le am din România. Diaspora a distribuit clipurile pe rețelele sociale și le-a dat șansa prietenilor să vadă România într-un alt mod’, a mai spus Charlie Ottley.

Într-unul din cele două videoclipuri, jurnalistul britanic apare cu motocicleta pe malul roz al unui lac.

‘Am vrut să evidențiez un aspect al noii serii care este încălzirea globală și schimbările pe care le aduce. Este o imagine puternică. A fost una din zonele umede virgine, iar acum pare un deșert. Este de asemenea un peisaj frumos cu impact puternic. Ideea este de a dezvolta turismul. România are foarte multe locuri asemănătoare, uimitoare’, a menționat Charlie Ottley.

Jurnalistul britanic lucrează acum la un nou documentar ‘Flavours of Romania and Republica Moldova’ care va fi lansat cel mai probabil la finele lunii septembrie a acestui an.

Charlie Ottley, jurnalist, prezentator TV, poet și producător de film, este cunoscut în România după ce a realizat documentarele de călătorie ‘Flavours of Romania’ și ‘Wild Carpathia’. În semn de recunoaștere a eforturilor sale de a promova turismul în țara noastră, Charlie Ottley a primit mai multe distincții, inclusiv din partea Instituției prezidențiale și a Casei regale din România. AGERPRES