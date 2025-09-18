Timp de două zile, sute de oameni au sărbătorit zilele comunei Tomești, unde au avut parte de evenimente inedite. Oamenii s-au strâns în număr mare pentru a vedea artiști celebri și momente spectaculoase

Și în acest an, sărbătoarea comunei Tomești a fost la superlativ, cu momente inedite, organizate de către primărie. În perioada 7-8 septembrie 2025, tomeștenii s-au adunat la Amfiteatrul „Petru Oarză” pentru a se bucura de momentele artistice. Marele invitat din acest an a fost trupa Voltaj.

Zilele comunei Tomești

Ca în fiecare an, tomeștenii au avut parte de două zile de sărbătoare în cadrul comunei, unde s-au bucurat de tot felul de evenimente. În data de 7 septembrie 2025, oamenii au putut vedea invitați speciali, care au urcat pe scena din Tomești, precum: Andreea Mihaela Florea, Larisa Harea și Victoria Caraș, Silvia Semeniuc, Ciprian Surugiu, Ionuț Galani, George Cojocărescu, Ansamblul Lunca Moldovei – Pildești, Roman. Momentul serii de duminică a fost asigurat de concertul trupei Voltaj, care a adunat sute de oameni în tribune. Mulți nostalgici au cântat, alături de trupă, melodiile care, în urmă cu 25 de ani, erau extrem de populare. După concertul celor de la Voltaj, spectatorii s-au bucurat de un spectaculos foc de artificii.

În seara de 8 septembrie, pe scenă a urcat Ansamblul Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași. Oamenii s-au bucurat enorm de îmbinarea momentelor tradiționale artistice cu cele moderne. De asemenea, în cadrul sărbătorii, soții care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie au fost premiați de către primarul Ștefan Timofte. La final, cetățenii s-au arătat extrem de mulțumiți de ediția din acest an, care, într-adevăr, a fost una de excepție.

Primăria asigură noi investiții

Recent, primarul comunei Tomești, Ștefan Timofte, a anunțat că are planuri importante pentru blocurile din comună. Cel mai urgent este reabilitarea a două blocuri care pot avea probleme în eventualitatea unui cutremur. Astfel, primăria va primi fonduri, prin PNRR, pentru reabilitare, dar va oferi și sume din bugetul local pentru implementarea proiectului. Comuna Tomești este o comunitate în continuă dezvoltare, iar primăria are mai multe investiții în desfășurare.

Totodată, primăria va continua să facă eforturi pentru a menține extinderea canalizării și rețelei de apă în toată comuna. Totodată, în următoarea perioadă va începe și construirea parcului fotovoltaic, care va asigura necesarul de energie electrică pentru comunitate. Pe lângă acest parc va fi construit și un sistem de stocare a energiei, care să aducă mai multe beneficii. Independența energetică este un obiectiv important privind costurile pe care trebuie să le suporte primăria. De asemenea, pe stâlpii din comună au fost deja montate lămpi eficiente energetic, care consumă foarte puțin, fapt ce a redus costurile primăriei și, automat, ale cetățenilor. Tomești este printre puținele comune din județul Iași care continuă să se dezvolte rapid și benefic pentru cetățeni. De asemenea, potențialul de creștere este unul foarte mare pentru această zonă, iar pe viitor vor fi puse în practică mai multe proiecte importante.

Zilele comunei Tomești au fost o adevărată reușită pentru primărie, dar și pentru cetățenii care au venit să se bucure de spectacol.