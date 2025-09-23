Sâmbătă, 20 septembrie, comuna Ciurea a fost, din nou, gazda unui eveniment sportiv memorabil: „𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐛𝐚𝐧𝐚̆” (a 𝐕𝐈𝐈𝐈-𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐭̦𝐢e). Competiția organizată de Primăria Comunei Ciurea, Asociația „Fiii Satelor” și GAL Colinele Iașilor a adunat aproape 500 de participanți pasionați de mișcare, natură și provocări în aer liber. Alergătorii au fost susținuți de voluntari, organizatori și spectatori.

“Dacă la prima ediție am avut aproximativ 170 de participanți anul acesta la a VIII-a ediție s-au înscris peste 450 de persoane pentru a participa la cele trei probe de rezistență.” a declarat Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea

Competiția s-a adresat atât sportivilor cu experienţă, cât şi amatorilor, ﬁind formată din trei curse pentru adulți și una pentru copii:

Cele 3 curse din cadrul competiției au fost:

Semimaraton 21 km

Cros 11 km

Cros popular 3 km

Premii – Semimaraton & Cros 11 km au fost:

Open general (feminin & masculin):

Locul 1 – 1000 / 600 lei

Locul 2 – 800 / 500 lei

Locul 3 – 600 / 400 lei

Premii pe categorii de vârstă (feminin & masculin):

Locul 1 – 300 / 250 lei

Locul 2 – 250 / 200 lei

Locul 3 – 200 / 150 lei

La Crosul popular 3 km au fost oferite diplome și premii din partea sponsorilor .

Concurenții pot consulta rezultatele oficiale oferite de Time-it aici: https://time-it.go.ro/2025/traillacabana/

„Trail la Cabană” nu este doar o cursă – este o experiență care inspiră, unește generații și promovează un mod de viață sănătos, în mijlocul naturii.