Campioana României la volei masculin, Corona Braşov, s-au calificat miercuri, în optimile de finală ale CEV Cup, după ce a învins formaţia sârbă Vojvodina Novi Sad, scor 3-0, în manşa retur din faza 16-imilor competiţiei.

În partida disputată în Serbia, elevii lui Laurențiu Lică s-au impus pe seturi cu 25-22, 25-17, 25-22. În tur, brașovenii au câștigat cu scorul de 3-1. Cu dublă victorie, Corona Braşov se califică în optimile de finală.

Antrenorul echipei, Laurențiu Lică:

Am fost mai motivați, știam că ne așteaptă o deplasare grea aici și Vojvodina putea să ne pună probleme dacă noi nu eram constanți în joc. Asta am reușit de la început și până la final, chiar și în setul trei, după ce calificarea am tranșat-o în favoarea noastră, băieții care au intrat s-au comportat exemplar. Mă bucur foarte mult că a fost o constanță, care ne mulțumește și ne dă curaj pentru următoarele meciuri.

Adversara brașovenilor în următoarea fază a competiției va fi Selver x Taltech Tallinn. Estonienii au învins în 16-imile de finală pe Rapid București. Campioana României a ajuns în CEV Cup după ce a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, cu un bilanţ în cele trei tururi preliminare de trei victorii şi trei eşecuri.

Corona Braşov joacă pentru prima dată în cupele europene, la doar doi ani de când a promovat, interval în care a cucerit titlul de campioană. Brașovenii se vor întoarce spre România joi dimineața.

Următorul meci este programat în Divizia A1, vineri seara, la Dej.